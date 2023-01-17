وفاة سهام هاشم مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق

توفت إلى رحمة الله تعالى الدكتورة سهام هاشم مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق وأستاذة علم النفس بجامعة عين شمس عن عمر يناهز الثمانين عاما بعد معاناة طويلة مع المرض.

وساهمت الفقيدة على مدى أكثر من ثلاثين عاما بالكتابة في مجالات السياسة والإعلام وعلم النفس والاجتماع بالعديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية والدوريات العلمية الأكاديمية.

وهي زوجة السيد الملاح مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، ووالدة المهندس سامح الملاح ونهلة الملاح.



العزاء مساء غد الأربعاء بمسجد الصديق، مساكن شيراتون، مصر الجديدة.