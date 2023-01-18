أكبر طالب تعليم أساسي في مصر:لدي إصرار لاستكمال دراستي..ولا أنظر للآراء الساخرة..فيديو

أكد عوض سامي، أكبر طالب تعليم أساسي في مصر، أنه :منضبط في المواعيد وبروح الإمتحان في المواعيد الأساسية، ولدي إصرار لإستكمال تعليمي".

وقال عوض سامي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه “كنت أعمل في مدينة المنصورة، وكنت شغال عند ناس طلبوا مني أني اروح امتحانات محو الأمية وروحت وخت شهادة محو الأمية وفضلت محتفظ بيها”.

الأراء الهدامة.

وتابع أكبر طالب تعليم أساسي في مصر، أن هناك من ساعدني وقدم الدعم لي، وزوجي عارضتني في البداية نظرا لنظرة السخرية من البعض، ولكن لا أنظر لتلك الأراء الهدامة.