سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-1-2023

تراجعت أسعار صرف الدولار بقوة أمام الجنيه المصري خلال الأيام الماضية، بعد أن ارتفع بشكل مفاجيء الأسبوع الماضي.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه تراجع بنحو 3 جنيهات خلال الأيام القليلة الناضية، مستردا عافيته من جديد.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الاربعاء 18-1-2023 في جميع البنوك العاملة في مصر مستهل التعاملات سجل استقرار نسبيا، بعد أن ارتفع سعر الجنيه أمام الدولار بنحو 9 قروش

أسعار الدولار اليوم

وينشر موقع صدى البلد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 يناير 2023 خلال مستهل التعاملات في جميع البنوك ضمن نشرته الخدمية، التي تتضمن أيضا سعر الذهب اليوم وأسعار العديد من السلع.

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك المركزي 29.56 جنيه للشراء و29.66 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار اليوم

وفي :"بنك كريدي أجريكول ومصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك الاستثمار العربي، بنك أبو ظبي التجاري" سجل سعر صرف الدولار اليوم 29.70 جنيه للشراء و29.80 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك المشرق 29.53 جنيه للشراء و29.63 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الدولار في بنك بلوم 29.67 جنيه للشراء و29.77 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار اليوم في بنك الإمارات دبي إلى 29.53 جنيه للشراء و29.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات، في أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، مسجلا 29.43 جنيه للشراء و29.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 29.53 جنيه للشراء و29.63 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.



وفي المصرف العربي الدولي وصل سعر صرف الدولار اليوم إلى 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار اليوم 29.45 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع.