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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الطلاب يتوافدون على المدارس لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

يتوافد الآن طلاب الشهادة الإعدادية على المدارس الموجودة على مستوى محافظة القاهرة ، لبدء  امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أن يبدأ طلاب محافظة القاهرة اليوم الأربعاء، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ووفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، يستمر زمن امتحان اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف من التاسعة صباحا حتى الساعة 11:30 صباحا ، على أن تخصص العشرون دقيقة الاخيرة للإملاء .

أما امتحان التربية الدينية فيستمر زمنه لمدة ساعة ونصف من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 1:30 ظهراً

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ،  200844 طالبا  على مستوى المحافظة ، داخل 768 لجنة .

وتعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ابتداءا من اليوم ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب

وشدد  أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على عدم منع أى طالب من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 .

ونوه " موسى " إلى أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، قد  شكلت غرف عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية ،
على مستوى جميع اللجان لتذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية  ، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والسادة المعلمين والإلتزام بضوابط الإمتحانات ، وعدم اصطحاب الطلبه للهاتف المحمول وإتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك .
 

وقد تم تجهيز وتعقيم جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة ، والتأكد من الأنوار وسلامة الأثاث ومناسبة المقاعد للمرحلة العمرية للطلبة ومراعات التباعد 
 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة 

الأربعاء 18 يناير 2023: اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية.

السبت 21 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 22 يناير 2023: الجبر والإحصاء + التربية الفنية.

الاثنين 23 يناير 2023: اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 24 يناير 2023: الهندسة.

الأربعاء 25 يناير 2023: العلوم.

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