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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيفية التقديم في وظيفة المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

التامين الصحى الشامل
التامين الصحى الشامل

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن فرص العمل التي أعلنتها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل التابعة لرئاسة مجلس الوزراء عن وجود وظيفة شاغرة لمدير تنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

شروط الحصول علي وظيفة المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل

الشروط التي يجب توافرها لشغل وظيفة المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، جاءت كالتالي:
- ضرورة اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية

- ضرورة اجتياز الاختبارات المقررة لشغل وظيفة المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل

- ضرورة القدرة على استخدام الحاسب الآلي، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية

- ضرورة الالتزام بكافة القوانين وقواعد وأخلاقيات العمل

- مؤهل عالٍ يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

- سنوات الخبر المطلوب توافرها لشاغلى وظيفة المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل هي: -

يجب أن يكون تم قضاء مدة بينية يصل قدرها على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة

وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها تسعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.
 

وظيفة المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل

الأوراق والمستندات للتقديم لوظيفة المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل


- تقديم بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأي بيانات أخرى يريد المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة

 - وتتمثل البيانات المطلوب تسجيلها على الملفات في: ( اسم المتقدم / جهة العمل / الوظيفة المراد التقدم إليها / رقم التليفون)

- كما أنه سيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

-لغيرهم شهادات خبرة تتضمن البيانات عاليه طبقًا للمدة المطلوبة لشغل الوظيفة على أن تكون معتمدة ومختومة

- تقديم مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة «نسخة ورقية» ونسخة على (CD) على أن يرفق نسخة من المقترح فقط

- يرفق بالملفات (عدد 8 صور شخصية) حديثة مقاس 4*6 وعدد 8 صور من بطاقة الرقم القومي سارية

- تقديم المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة

- يجب أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد (8) ملفات (اصل + 7 صور)

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كيفية تقديم الأوراق والمستندات لشغل وظيفة المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل


يتم تقديم الطلبات والمستندات للأمانة الفنية للجنة اختيار الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك بمقر الهيئة.

وتستمر فترة التقديم لشغل الوظيفة لمدة تصل إلى ثلاثين يومًا حتى يوم الخميس الموافق 9 من شهر فبراير القادم.

كيفية التقديم بموقع الوظائف الحكومية المصرية

يقدم موقع الوظائف الحكومية العديد من الخدمات للمواطنين أبرزها الإعلان عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم والأوراق المطلوبة التي تحتاجها كل مسابقة، ومواعيد اختبارات للمتقدمين للوظائف الحكومية ونتائج تلك الاختبارات وينشر أسماء الناجحين والمقبولين في تلك المسابقة.

بالاضافة الي الإعلان عن الوظائف القيادية و عرض الشروط والمستندات المطلوبة ومواعيد الإختبارات ليس فقط ذلك بل يعرض موقع بوابة الوظائف الحكومية البرامج التدريبية التي تتم داخل الجهات الحكومية.

كيفية التسجيل على موقع بوابة الوظائف الحكومية 

كيفية التسجيل على موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

 التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على https://jobs.caoa.gov.eg/ واستكمال البيانات المطلوبة

إعلان الوظائف الحكومية

يتضمن الإعلان كافة البيانات التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ومنها:- 

مسمى الوظيفة المعلن عنها ومستواها ومجموعتها النوعية والوظيفية

- ملخص بطاقة وصف الوظيفة 

- محل العمل 

- المستندات المطلوبة ومكان تقديمها وآخر ميعاد لتسجيل بيانات المتقدمين

- معايير المفاضلة بين المتقدمين.

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