السفر الأردني: القضية الفلسطينية تمر بتحديات صعبة جدا

قال السفير أمجد عضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، إن القضية الفلسطينية دائما موجودة على طاولة المحافل التي تحضرها مصر والأردن، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني أكدت، أهمية القضية الفلسطينية.

وأشار أمجد عضايلة، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن تصريحات الرئيس المصري وملك الأردن أكدت أهمية الحشد للقضية الفلسطينية في ظل الاستفزازات الإسرائيلية أحادية الجانب، وفي ظل عدم وجود أفاق لمفواضات جادة.

وتابع السفير الأردني بالقاهرة، أن القضية الفلسطينية تمر بتحديات صعبة جدا، ولذلك اتفق الزعماء على آلية التحرك مع الأشقاء العرب، والمنظمات الدولية.

سفير الأردن بالقاهرة: القضية الفلسطينية أولوية للمملكة ومصر

وأكد أمجد العضايلة، أن القضية الفلسطينية ذات أولوية بالنسبة للأردن ومصر، وهي دائما في خضم اتصالات المملكة والرئيس عبد الفتاح السيسي ووزراء الخارجية والدبلوماسية المصرية والأردنية.

وقال أمجد العضايلة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن القمة الثلاثية بين ملك الأردن والرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تأتي في توقيت هام خاصة في ظل الإنتهاكات التي تمارسها قوات الإحتلال في الأقصى.