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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير أمن معلومات يوضح مخاطر الهجمات السيبرانية على القطاع المالي .. فيديو

أمن المعلومات
أمن المعلومات

قال الدكتور أحمد حنفي، خبير أمن المعلومات، إن الهجمات السيبرانية متنوعة، منها ما يهدد المستخدم النهائي وأخري تهدد المؤسسات، ومن أمثلة الهجمات التي تهدد المستخدم، هجمات التصيد، وهي مشهورة خاصة على وسائل التواصل وتطبيقاتها مثل الواتساب وماسنجر وخلافهما، ومن خلالها يتم إرسال بعض الروابط المشبوهة فور الضغط عليها يتم سرقة البيانات الخاصة بالمستخدم النهائي.

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وأضاف «حنفي» في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نوعًا آخر من التحايلات مثل التحايل علي أجهزة الصراف الآلي، وهذه الحيلة واجهتها بعض البنوك خلال السنوات السابقة، وهي عبارة عن تركيب أجهزة طارئة لبيانات كروت العملاء على أجهزة الصراف الآلي، ومثلت خطورة شديدة على حسابات بعض العملاء في بعض البنوك على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هناك نوعًا مميزًا مثل الاحتيال عن طريق الإنترنت، ومن خلالها يقوم المتحايل بإنشاء بعض المواقع الوهمية المشابهة للمواقع الحقيقية، وعن طريقها يقوم بنشر عروض لجذب العملاء لسرقة مدفوعاتهم وبيانات حساباتهم البنكية.

وتابع أن أشرس نوع من الهجمات الإلكترونية هو برامج الفدية، ويقوم المهاجم باستهداف بيانات المستخدم النهائي أو المؤسسة، ومن خلالها يقوم بتشفير كامل للبيانات لدفع مبلغ مالي مقابل استرجاعها.

خبير أمن معلومات امن المعلومات خطورة شديدة الهجمات السيبرانية هجمات التصيد

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