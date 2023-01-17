مستشار سابق بالخارجية الأمريكية: أتوقع هجوما بريا لتحرير الأراضي الأوكرانية

قال حازم الغبرا، مستشار سابق بالخارجية الأمريكية، إن الحرب الروسية الأوكرانية سوف تتطور إلى مرحلة جديدة، لافتًا إلى أنه خلال الأشهر الماضية كان هناك طلب من أوكرانيا لأسلحة دفاعية مثل صواريخ محمولة، ومدافع، واليوم يقولون إنهم مستعدون لمعركة التحرير ونحتاج إلى الدبابات.

وأضاف المستشار السابق بالخارجية الأمريكية، في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، من واشنطن، أن أوكرانيا طلبت 300 دبابة من طراز النمر الألماني، وأعلنت عن حاجتها لـ700 عربة مصفحة و500 مدفع.

وتابع: نرى أن هذه الأسلحة لمعركة هجومية لتحرير الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا بعد قرب وصول منظومة باتريوت، وحماية الجو الأوكراني من الهجمات والطائرات الروسية، والآن الفرصة متاحة لهجوم بري أوكراني يحرر أراضيها، وهذه ستكون مرحلة جديدة للحرب نتمنى أن تكون المرحلة النهائية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة، بأكثر من 3.75 مليار دولار لأوكرانيا ودول أخرى متضررة من الغزو الروسي، وفقًا لوكالة «رويترز».