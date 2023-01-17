وزير الخارجية الأمريكي: الهدف من تزويد أوكرانيا بالسلاح هو الانخراط في التفاوض

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا يتزايد من أجل تأمين صمودها في وجه الهجمة الروسية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: “قدمنا العديد من منظومات الصواريخ لأوكرانيا كي تكون قادرة على مواجهة روسيا"، مشيرا إلى أن هدفنا من تزويد أوكرانيا بالسلاح هو جعلها قادرة على الانخراط في عملية التفاوض.

وتابع بلينكن: "نحن مصممون على تزويد أوكرانيا بكل ما تحتاجه في أرض المعركة".

ومن جانبه، دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دول أوروبا إلى دعم أوكرانيا بشكل نشط، مؤكدا ضرورة التعاون لتقديم رد أوربي موحج علي تصرفات روسيا في أوكرانيا.

وقال بايدن، في اجتماع مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، في البيت الأبيض: “تواصل أوروبا العمل بنشاط للرد على تصرفات روسيا. هناك المزيد مما يتعين القيام به. يجب أن متحدين”.

وأضاف أن “هولندا تصرفت بشكل حاسم للغاية".

وقال بايدن: "نحن نعتمد علي هولندا لتقديم رد أوروبي متماسك، رد أوروبي موحد”.