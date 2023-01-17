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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يرتدي شارة قيادة ليفربول أمام ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

شارك محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول أمام ولفرهامبتون في إعادة الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ودفع الألماني يورجن كلوب بـ محمد صلاح في الدقيقة 64 بدلًا من كودي جاكبو.

وفور نزول محمد صلاح، ارتدى اللاعب شارة قيادة فريقه ليفربول.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق هارفي إيليوت في الدقيقة 13 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء حيث لاحظ تقدم الحارس خوسيه سا ليسقطها من فوقه معلنًا عن تقدم فريقه ليفربول.

وسجل زميله فابيو كارفايو هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 36 لكن أُلغي بداعي التسلل.

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: كايمهين كيليهير

خط الدفاع: جيمس ميلنر - جو جوميز - إبراهيما كوناتي - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: ستيفان باجيتيتش - تياجو ألكانتارا - نابي كيتا

خط الهجوم: فابيو كارفايو - هارفي إيليوت - كودي جاكبو

ويجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم.

وتُعاد المباراة طبقًا لقوانين البطولة على ملعب الفريق الضيف، حيث تعادل ليفربول على ملعبه أمام ولفرهامبتون بهدفين لمثلهما.

 

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