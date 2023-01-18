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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| موعد استكمال حملة التطعيم ضد الفيروس الكبدي «ب» بطب عين شمس.. ومركز اللغات بجامعة حلوان يعلن بدء الالتحاق بدورة المهارات النحوية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


تفاصيل التقديم في المشاريع البحثية في مجال البحوث النووية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم لأشتراك فى مجموعة من المشاريع البحثية فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية، والممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمعهد المتحد للأبحاث النووية JINR (دوبنا – روسيا)، وذلك ضمن الإتفاق المبرم بين أكاديمية البحث العلمى والمعهد بهدف توطين التكنولوجيا النووية فى مصر وكأحد الآليات التي تتبعها الأكاديمية لبناء قدرات مصر في هذا المجال الحيوي ضمن رؤية مصر 2030، على أن يكون أخر موعد للتقدم هو 15 فبراير 2023


موعد استكمال حملة التطعيم ضد فيروس الكبدي ب بطب عين شمس

تنظم وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس بالتنسيق مع قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس يوماً للتطعيم ضد فيروس الكبدي "ب" Hepatitis B Vaccine ، استكمالاً  لحملة التطعيم السابقة ، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٢ يناير الجارى ، بالمركز الطبي بالكلية من  الساعه العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا .


مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن بدء الالتحاق بدورة المهارات النحوية

أعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية التي تقام بعنوان “المهارات النحوية في اللغة العربية”، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية .


كل ما تريد معرفته عن الملتقى التوظيفي بجامعة عين شمس

ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس ملتقى التوظيف السنوي لعام 2023 لطلاب وخريجى الجامعة فى يومي 4 و5 مارس 2023، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


كل ما تريد معرفته عن الملتقى التوظيفي بجامعة عين شمس

ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس ملتقى التوظيف السنوي لعام 2023 لطلاب وخريجى الجامعة فى يومي 4 و5 مارس 2023، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي جامعة عين شمس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

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