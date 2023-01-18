أمريكا وهولندا تبحثان مواصلة الدعم الكامل والثابت لأوكرانيا

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، مواصلة الدعم السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني الثابت لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية، بما في ذلك جهودهما لمحاسبة روسيا على انتهاكاتها وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أمس الثلاثاء خلال لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في البيت الأبيض.

وناقش بايدن وروته أيضًا تعاونهما المتزايد في أولويات السياسة الخارجية الأخرى، بما في ذلك رؤيتهما المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ المفتوحة.. كما تحدثا عن تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بصفتهما مضيفين مشاركين للقمة الثانية المقبلة "من أجل الديمقراطية".

وبناءً على الشراكة التجارية والاستثمارية العميقة بين الولايات المتحدة وهولندا، ناقش الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الهولندي أهمية سلاسل التوريد الآمنة والتقنيات الحيوية لأمنهما القومي وازدهارهما الاقتصادي.

وباعتبارهما حلفاء في حلف شمال الأطلسي /الناتو/، فقد ناقش الجانبان خلال لقائهما سبل تعميق تعاونهما في القضايا عبر الأطلسي والعالمية ذات الاهتمام المشترك.