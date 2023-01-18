اليوم.. كندا وبريطانيا تناقشان التعاون الأمني في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية

عبر المحيط الأطلسي

تلتقي وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم الأربعاء نظيرها البريطاني جيمس كليفرلي في تورنتو لمناقشة التعاون الأمني عبر المحيط الأطلسي في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية.



وذكر بيان صادر عن الخارجية الكندية أنه خلال الزيارة، سيناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون الأمني عبر الأطلسي، لا سيما في مواجهة الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا.



وأضاف البيان أن وزيري الخارجية سيناقشان أهمية استمرار الضغط على روسيا من خلال التنسيق بشأن العقوبات وجهود التحقيق في جرائم الحرب.



ومن المقرر أن تتم أيضًا مناقشة المشاركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، "وهو أمر مهم للغاية لضمان الازدهار طويل الأجل لأمن الكنديين" ومعالجة التحديات المتعلقة بالاستقرار العالمي وتغير المناخ.

