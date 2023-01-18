مش هقسّط الغرامة.. مرتضى منصور يوجّه رسالة نارية لـ كهربا

وجّه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة نارية لمحمود عبد المنعم (كهربا) جناح الأهلي، بعد مشاركته واحتفاله في لقاء سموحة ببطولة كأس مصر.

وكان كهربا قد قاد الأهلي للفوز على سموحة بنتيجة 3-1 في نصف نهائي الكأس، بعد ما سجّل هدفا وصنع هدفين.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: “مش هسيبك يا كهربا لو وقفت على دماغك مش هقسط لك الغرامة”.

وتابع مرتضى منصور حديثه: “كهربا لعب وسجل هدف ورقص، بعد الاستفزاز والتنطيط الذي فعله خلال مباراة الأهلي وسموحة سأتقدم بشكوى رسمية جديدة ضده للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا”.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، قد أرسل أمس الأول الاثنين، خطابًا رسميًا إلى الأهلي، يخطره فيه بأحقية محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأحمر، بالمشاركة في المباريات بدءا من لقاء سموحة، في نصف نهائي كأس مصر.

وأفاد الخطاب بأن اللاعب يحق له المشاركة، حتى موعد جلسة لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وستعقد لجنة الانضباط جلسة استماع للاعب، يوم 2 فبراير المقبل، لمعرفة أسباب عدم سداده الغرامة الموقعة عليه من قبل الفيفا.

وكان الفيفا قد وقع غرامة مالية على كهربا بقيمة مليوني دولار، مع فائدة بقيمة 5% من تاريخ توقيع العقوبة، وذلك بسبب انضمامه لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي رغم سريان عقده حينها مع الزمالك.