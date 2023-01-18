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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تستضيف لاعبين من 40 دولة|الاتحاد الدولي للمكفوفين يشيد بصالة الألعاب الرياضية ببرج العرب

اجتماع بمديرية الشباب
اجتماع بمديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية

استقبلت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد  المصري للمكفوفين والدكتور رامي عبد الحميد أمين صندوق الاتحاد والدكتور حسام رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد .
وذلك لمناقشة الاستعدادات لاستضافة بطولة العالم للجودو للمكفوفين.
ونقل الدكتور أحمد عوين إشادة الاتحاد الدولي للمكفوفين بما تم اثناء البطولة الاولي المنفذة بصالة برج العرب التي  تعد أكبر بطولة علي مستوي العالم للمكفوفين وقد شارك فيها 240 لاعبًا من 40 دولة مما كان له بالغ الأثر لتكرار التجربة للمرة الثانية علي التوالي.

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من جانبها أعربت الدكتورة صفاء الشريف عن سعادتها لاستضافة الإسكندرية السنة الثانية علي التوالي البطولة، علي أرض عروس البحر.

وتناول الاجتماع بحث الاستعدادات لتنفيذ البطولة، حيث تم تشكيل لجنة من المديرية تكون مهمتها ترتيب وتذليل أي عقبات وترتيب حفل الافتتاح والختام وزيارات الوفود الأماكن السياحية وتضم اللجنة إدارات الرياضة والشباب والطلائع والعلاقات العامة والمركز الإعلامي، ومن المتوقع أن تنفذ البطولة خلال شهر مارس 2023.

يأتي هذا في اطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتذليل كافة العقبات أمام البطولات التي تنظم بالإسكندرية.

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