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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات جبارة لأسطورة أوبو القادمة Oppo Find X6

هواتف أوبو القادمة
هواتف أوبو القادمة OPPO Find X6

تستعد شركة أوبو الصينية لإطلاق مجموعة هواتفها المميزة Oppo Find X6 والتي ستنطلق بعدد من المواصفات الجبارة التي تضم إمكانات تستطيع المنافسة مع هواتف شاومي ووان بلس الرائدة حيث ستصدر الهواتف مع واحد من أفضل معالجات الأندرويد. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف Oppo Find X6 ستضم كلا من النسخة الأساسية وهي: Oppo Find X6، والنسخة المميزة Oppo Find X6 Pro ، مع تصميم أنيق ومختلف مخصص للشباب، وكاميرات فائقة الدقة. 

 

وستأتي هواتف أوبو  OPPO Find X6 بشاشة منحنية ضيقة الحواف من نوع  AMOLED، قياس 6.74 بوصة ، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، ودقة 2772 × 1240 بكسل ، مع نوتش صغير على هيئة ثقب في أعلى الشاشة، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حواف سميكة نسبيا، وحجم 207 جرام، مع تعتيم 2160 هرتز PWM  . 

 

وستقدم هواتف أوبو  OPPO Find X6 كاميرا ثلاثية خلفية بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر Sony IMX890 50MP للنسخة الأساسية، وستدعم الكاميرا الرئيسية تثبيت الصورة البصري وفتحة عدسة f / 1.8. 

 

أما هاتف Find X6 Pro فسيحتوي على مستشعر Sony IMX989 1، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الدقة 50 ميجابكسل وعدسة بريسكوب 50 ميجابكسل، وستوفر الكاميرا المقربة تقريب بصري 2x أو 3x ، مع فلاش LED، وكاميرا أمامية بمستشعر Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل. 

 

وستحتوي هواتف أوبو  OPPO Find X6 على بطارية بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة وتقدم دعمًا قياسيًا للشحن السريع بقدرة 80 واط، كما ستعمل الهواتف بنظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت ويرColorOS 13.  

 

وستعمل هواتف أوبو  OPPO Find X6 بمعالج من نوع   Snapdragon 8+ Gen 1 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت للتخزين الداخلي. 

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