أخبار التكنولوجيا| فعلها فورا.. أهم ميزات خصوصية لحمايتك في واتساب.. وأفضل هاتف للشباب من أوبو

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية اقتناء هواتف أوبو والتي تشتهر بأنها الهواتف الأكثر شعبية لكونها تجمع بين المواصفات الجيدة في الشاشة والكاميرا وأيضا الأداء والبطارية إلى جانب السعر المناسب، ويعد هاتف Oppo A17 واحدا من هذه الهواتف المناسبة للشباب الذين يبحثون عن هاتف جيد في ظل ارتفاع الأسعار.



يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية عن هاتف يتمتع بمواصفات جيدة مع سعر رخيص يناسب الشباب ومحدودي الدخل، ويعد هاتف Nokia C10 من أفضل الهواتف الذكية الرخيصة التي توفر إمكانات رائعة في الأداء والبطارية مقارنة بالسعر .



يعد هاتف ريلمي Realme C30 واحدا من أرخص الهواتف الذكية الموجودة في السوق المصرية والمخصصة للشباب ومحدودي الدخل، حيث يتمتع الهاتف بمواصفات جيدة مع سعر رخيص، حيث يعتبر خيارا جيدا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي جديد في ظل ارتفاع الأسعار.



يحتاج الكثير من الأشخاص أحيانا إلى إرسال موقعهم المباشر إلى الأصدقاء والعائلة لتسهيل الوصول إليهم، ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون مشاركة موقعهم الحالي باستخدام الرسائل و تطبيقات الخرائط Apple Maps و Google Maps ، أو تطبيق Find My .



يتعرض المستخدمون في تطبيق واتساب WhatsApp للكثير من الهجمات الإلكترونية والاحتيال لكون واتساب أكثر تطبيقات الدردشة استخداما في العالم، وشهد التطبيق في الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في عدد الهجمات الأمر الذي يضع على المستخدمين مسئولية كبيرة بضرورة تأمين حساباتهم.



استطاعت شركة هونر Honor أن تصنع لنفسها اسمًا باعتبارها القسم الأرخص والموجه نحو الشباب من شركة "هواوي" Huawei ، ولكن الآن بعد أن تم بيعها تمكنت Honor أن تثبت نفسها كشركة وعلامة تجارية مستقلة قادرة على تقديم هواتف نقالة وأجهزة إلكترونية تنافس في الأسواق المختلفة بقوة.



أعلنت شركة آبل الأمريكية للتو عن طرح الحاسوب الشخصي Mac Mini جديد، بالإضافة إلى أجهزة MacBook Pro، مع معال M2 الجديد وتحسينات كبيرة على الأداء.



كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، عن حاسوبها المحمول الجديد Galaxy Book2 Go 5G، وهو أحدث جهاز ينضم إلى عائلة Galaxy Book Go.