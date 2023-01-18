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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| فعلها فورا.. أهم ميزات خصوصية لحمايتك في واتساب.. وأفضل هاتف للشباب من أوبو

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل هاتف للشباب من أوبو بمواصفات مميزة


يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية اقتناء هواتف أوبو والتي تشتهر بأنها الهواتف الأكثر شعبية لكونها تجمع بين المواصفات الجيدة في الشاشة والكاميرا وأيضا الأداء والبطارية إلى جانب السعر المناسب، ويعد هاتف Oppo A17 واحدا من هذه الهواتف المناسبة للشباب الذين يبحثون عن هاتف جيد في ظل ارتفاع الأسعار.  

 

لمحدودي الدخل .. أرخص هواتف نوكيا في السوق المصرية


يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية عن هاتف يتمتع بمواصفات جيدة مع سعر رخيص يناسب الشباب ومحدودي الدخل، ويعد هاتف Nokia C10 من أفضل الهواتف الذكية الرخيصة التي توفر إمكانات رائعة في الأداء والبطارية مقارنة بالسعر .

 

فئة 4 آلاف جنيه..أرخص هاتف ريلمي يمكن شراؤه في ظل ارتفاع الأسعار


يعد هاتف ريلمي Realme C30 واحدا من أرخص الهواتف الذكية الموجودة في السوق المصرية والمخصصة للشباب ومحدودي الدخل، حيث يتمتع الهاتف بمواصفات جيدة مع سعر رخيص، حيث يعتبر خيارا جيدا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي جديد في ظل ارتفاع الأسعار.

 

أسهل طرق لمشاركة موقعك الحالي على هواتف آيفون


يحتاج الكثير من الأشخاص أحيانا إلى إرسال موقعهم المباشر إلى الأصدقاء والعائلة لتسهيل الوصول إليهم، ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون مشاركة موقعهم الحالي باستخدام الرسائل و تطبيقات الخرائط Apple Maps و Google Maps ، أو تطبيق Find My .

 

فعلها فورا.. أهم ميزات خصوصية لحمايتك في واتساب


يتعرض المستخدمون في تطبيق واتساب WhatsApp للكثير من الهجمات الإلكترونية والاحتيال لكون واتساب أكثر تطبيقات الدردشة استخداما في العالم، وشهد التطبيق في الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في عدد الهجمات الأمر الذي يضع على المستخدمين مسئولية كبيرة بضرورة تأمين حساباتهم.

 

أفضل موبايلات من Honor تقدر تشتريها في 2023


استطاعت شركة  هونر  Honor أن تصنع لنفسها اسمًا باعتبارها القسم الأرخص والموجه نحو الشباب من شركة "هواوي" Huawei ، ولكن الآن بعد أن تم بيعها تمكنت  Honor  أن تثبت نفسها كشركة وعلامة تجارية مستقلة قادرة على تقديم هواتف نقالة وأجهزة إلكترونية تنافس في الأسواق المختلفة بقوة.


لأول مرة.. Apple تقدم أجهزة Mac Mini بمعالجات M2 وتحسينات في الأداء


أعلنت شركة آبل  الأمريكية للتو عن طرح الحاسوب الشخصي Mac Mini جديد، بالإضافة إلى أجهزة MacBook Pro، مع معال  M2 الجديد وتحسينات كبيرة على الأداء.

 

سامسونج تكشف عن لاب توب Galaxy Book2 Go 5G


كشفت شركة سامسونج  للإلكترونيات، عن حاسوبها المحمول الجديد Galaxy Book2 Go 5G، وهو أحدث جهاز ينضم إلى عائلة Galaxy Book Go.

 

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