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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلسلة العنف لا تتوقف.. مقتل امرأة وإصابة شخصين في إطلاق نار بواشنطن

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

قالت مصادر صحفية أمريكية، إنه حدث إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن تسبب في قتل امرأة وإصابة شخصين آخران، أمس الثلاثاء.

وقد وقع إطلاق النار في الساعة التاسعة مساء وذلك بالقرب من الحدود مع مقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند في الولايات المتحدة، بحسب شرطة واشنطن.

كما أعلنت الشرطة أن امرأة توفيت في مكان الحادث، وأصيب رجل وفتى يبلغ من العمر 15 عاما.

ومن جانبه، قال دارنيل روبنسون، قائد المنطقة السادسة، إن المرأة يعتقد أنها بين الـ30 و40 عاما وقد أصيبت برصاصة في الرأس، فيما أصيب المراهق بكتفه، والرجل الذي يبدو أنه في منتصف العشرينات، أصيب في ساقه.

وحسب روبنسون فإن المشتبه به استهدف الاثنين على ما يبدو، مشيرا إلى أنه تم إدخال المراهق إلى المستشفى، ووجهت إليه تهم حمل مسدس بدون ترخيص وجرائم أخرى تتعلق بالأسلحة النارية.

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وأظهرت لقطات من محطة وقود قريبة رجلا يفتح النار على الضحيتين، اللذين كانا خارج أحد المطاعم، وبعد أن سقط على الأرض، أخرج المراهق مسدسا وبدأ في إطلاق النار باتجاه المشتبه به.

وذكر أنه لم يتضح بعد برصاص من قتلت المرأة التي كانت متواجدة داخل المطعم، وما إذا كان الضحايا الثلاثة يعرفون بعضهم البعض، مؤكدا أن الشرطة تبحث عن المشتبه به الذي توجه عائدا نحو محطة الوقود.

واشنطن العاصمة الأمريكية الولايات المتحدة ولاية ماريلاند العنف في الولايات المتحدة

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