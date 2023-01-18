شاهد.. افتتاح مشروع إحلال وتجديد كوبرى وكورنيش مدخل كفر البطيخ

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، مشروع إحلال وتجديد كوبرى وكورنيش مدخل مدينة كفر البطيخ، الذى تم تنفيذه مؤخرًا من خلال مديرية الموارد المائية والرى وبتمويل من وزارة التنميةالمحلية وذلك بناء على الطلب المقدم من النائب محمد الحصى عضو مجلس النواب.

وأكدت " محافظ دمياط " خلال الافتتاح الذى جاء بحضور النائب محمد الحصى عضو مجلس النواب و النائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع تحقق من خلاله إحلال الكوبرى والإرتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة والتى تُعد المدخل الرئيسي للمدينة، لافتة الى أن محاور المشروع تضمنت إنشاء كوبرى على ترعة البلامون بحمولة ٩ طن لمرور الأفراد و السيارات و تبطين جزء منها وكذلك انشاء سور على الترعة وارصفة جانبية بالمدخل و رصفه ببلاطات الانترلوك ، كما أشارت إلى ان المشروع جاء لينضم إلى مشروعات التنسيق الحضاري التى طالت عدد من المدن بالمحافظة.

ووجهت " المحافظ " الشكر إلى النائب محمد الحصى على جهوده المبذولة وسعيه لتنفيذ هذا المشروع، وإلى الجهات المشاركة فى التنفيذ، لافتة إلى أن هناك تكاتف كبير بين الجميع لخدمة محافظة دمياط و أبنائها بكافة المناطق..

وفى ختام الافتتاح، تسلمت " الدكتورة منال عوض " درعاً تذكارياً من أبناء قرية النجارين وذلك تقديراً لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية بكافة القطاعات على أرض المحافظة ..

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