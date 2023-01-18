عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. افتتاح مشروع إحلال وتجديد كوبرى وكورنيش مدخل كفر البطيخ

محافظ دمياط
محافظ دمياط

افتتحت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،   اليوم، مشروع إحلال وتجديد كوبرى وكورنيش مدخل مدينة كفر البطيخ،  الذى تم تنفيذه مؤخرًا من خلال مديرية الموارد المائية والرى وبتمويل من وزارة التنميةالمحلية وذلك بناء على الطلب المقدم من النائب محمد الحصى عضو مجلس النواب.

 

وأكدت " محافظ دمياط " خلال الافتتاح الذى جاء بحضور  النائب محمد الحصى عضو مجلس النواب  و النائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ،  أن المشروع تحقق من خلاله إحلال الكوبرى  والإرتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة والتى تُعد المدخل الرئيسي للمدينة، لافتة الى أن محاور المشروع تضمنت إنشاء كوبرى على ترعة البلامون بحمولة ٩ طن لمرور الأفراد و السيارات و تبطين جزء منها وكذلك انشاء سور على الترعة وارصفة جانبية بالمدخل و رصفه ببلاطات الانترلوك ، كما أشارت إلى ان المشروع جاء لينضم إلى مشروعات التنسيق الحضاري  التى طالت عدد من المدن بالمحافظة.

 

ووجهت " المحافظ " الشكر إلى النائب محمد الحصى على جهوده المبذولة وسعيه لتنفيذ هذا المشروع، وإلى الجهات المشاركة فى التنفيذ،  لافتة إلى أن هناك تكاتف كبير بين الجميع لخدمة محافظة دمياط و أبنائها بكافة المناطق..

وفى ختام الافتتاح، تسلمت " الدكتورة منال عوض " درعاً تذكارياً من أبناء قرية النجارين وذلك تقديراً لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية بكافة القطاعات على أرض المحافظة ..

تعرف على حركه التنقلات بمحليات دمياط

IMG-20230118-WA0038
IMG-20230118-WA0038
IMG-20230118-WA0039
IMG-20230118-WA0039
IMG-20230118-WA0041
IMG-20230118-WA0041
دمياط مجلس الشيوخ محافظ دمياط مجلس النواب محافظة دمياط إحلال وتجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

مسرحية هزلية والماتش متفوّت|تعليق صادم من مرتضى منصور على فوز الأهلي أمام سموحة

نتقابل في شهر 8 | محامي كهربا يثير الجدل من جديد

الدولار يتراجع للمرة الثالثة مقابل الجنيه|ومفاجأة بسعره الآن في البنوك بعد بيان المركزي

متشتروش سبائك.. رسالة هامة من مستشار وزير التموين للمواطنين

79 مليون جنيه.. تذكرة فوق الخيال لمشاهدة مباراة رونالدو وميسي| تفاصيل

رأس حربة صريح| شوبير يعلن تفاصيل الصفقة الأخيرة للأهلي بالميركاتو الشتوي

موضوعات متعلقة

تعرف على حركه التنقلات بمحليات دمياط

جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب لانش مسير يعمل بالتحكم عن بعد

ترشيحاتنا

بالأسماء.. الملك سلمان يكرم 100 مواطن سعودي |أعرف السبب

أشتري الشبكة| شعبة الذهب هناك ارتفاع عالمى وسيصل لـ 2000 دولار.. فيديو

هالة السعيد تلتقي وزير الدولة بالمستشارية الاتحادية الألمانية

شهيق وزفير.. حيلة سحرية يمكن بها القضاء على التوتر والقلق

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

تاون جاس تؤكد استمرار خدمة الغاز الطبيعي بالإسكندرية خلال ملء خزانات الرائحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلاقة الزوجية تساهم في شفاء مرض النقرس.. فما الرابط بينهما؟

شكاوى جديدة وتهديدات بالجملة.. كولر يحسم موقف كهربا من لقاء القمة والزمالك يتوعد

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات تكشف أناقة دنيا سمير غانم

بعد تصدرها التريند بسبب رقصة.. شاهد| إطلالات أثارت الجدل للفنانة نسرين طافش

فيديو

سب وضرب وإهانة.. كواليس أزمة الفنانة لوسي مع طاقم عمل مسرحية «الحفيد»

أخيرا اعترفت بيه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بحديثه عن ابنه

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ