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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 85 محضرا تموينيا بدمياط وتوريد 25750 طن أرز شعير للشون والمضارب

أرز مدعم
أرز مدعم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عدة حملات استهدفت مناطق بمركزى كفر سعد والزرقا. 

وأسفرت الحملات عن تحرير 85 محضرا بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفة الاشتراطات الصحية، وعرض لحوم مكشوفة للبيع، والذبح خارج المجازر، وتعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء محظور استخدامها، وأيضًا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وعدم الإعلان عن مخازن.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة لحركة السلع بالأسواق والتأكد من صلاحيتها وتوافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها والغش التجارى.

وفيما يخص أعمال موسم توريد الأرز المنتهى فى منتصف الشهر الجارى، تم توريد كمية قدرها 25750 طن أرز شعير للشون والمضارب الحكومية المعتمدة، كما تم تحرير 606 محاضر عدم توريد ضد الممتنعين، مع 43 محضر تجميع وتخزين وحجب بغرض المضاربة على سعره بالأسواق، والتحفظ على مضبوطات بمقدار 2200 طن تحت تصرف النيابة العامة.

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