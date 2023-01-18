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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العبيكان بمؤتمر بالقاهرة: رجال الأعمال السعوديين يفضلون الاستثمار بمصر والعلاقات بين البلدين مستدامة

صدى البلد

أكد رجل الأعمال السعودى  عبد الله العبيكان أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية إلا أن العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية ثابتة وراسخة وبين البلدين علاقات تاريخية واستراتيجية مستدامة .

وقال خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة إن رجال الأعمال السعوديين يفضلون الاستثمار بمصر واصفا أنه كرجل اعمال سعودى يعمل بمصر منذ ٣٠ عاما ومستمر بمصر التى يعتبرها بلده الاول  مثلها مثل المملكة السعودية .

وقال إن هناك تعاونا مع  وزارة التجارة والصناعة المصرية  ومركز تحديث الصناعة 
و هيئة التنمية الصناعية المصرية  لتقديم المزيد من  البرامج للتاهيل والتدريب والبحث العلمى فى مجال الصناعة ودعم التحول الرقمى فى المجال الصناعى .

وأكد أن السوق المصرية   هو سوق ثرى جدا فنحن نتحدث عن اكثر من ١٠٠ مليون مواطن بالاضافة الى تعاون مستمر من قبل الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار.

وقال إن الفترة القادمة يتم الاعتماد على التوسع فى  انترنت الاشياء فى الصناعة ومزيد من الرقمنة تحقيقا لرؤية التحول الرقمى بشكل سريع فى مجالات الصناعة 
 

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