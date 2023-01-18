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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد استقالة فوك.. فيتنام تعلن تعيين رئيسا جديدا للبلاد

فيتنام
فيتنام

أعلنت فيتنام، اليوم الأربعاء، عن تعيين "فو ثي أنه شوان" رئيسة للجمهورية بالنيابة، خلفا للرئيس نجوين شوان فوك الذي قدم استقالته أمس الثلاثاء.

وكان قد قدم نجوين شوان فوك الذي قدم استقالته أمس الثلاثاء، ووافقت اللجنة المركزية للحزب الحاكم في فيتنام على قراره بتعليق عمله كعضو في المكتب السياسي للحزب.

قال بيان صدر بعد اجتماع اللجنة المركزية للحزب، "كان فوك زعيما رئيسيا للحزب والدولة، وكان موثوقا به وتم تكليفه بالعديد من المناصب المهمة من قبل اللجنة والمكتب السياسي، كرئيس للوزراء خلال الفترة 2016-2021، قاد فوك وأدار الجهود في مكافحة جائحة كوفيد-19".

وأضاف: "أن الرئيس كان مسؤولا عن السماح لعدد من المسؤولين، بمن فيهم نائبان لرئيس الوزراء وثلاثة وزراء، بارتكاب انتهاكات تسببت في عواقب وخيمة، وقد استقال نائبان لرئيس الوزراء من منصبيهما، بينما يواجه وزيران والعديد من المسؤولين الآخرين تهما جنائية، وقرر فوك تحمل المسؤولية والاستقالة من مناصبه والتقاعد عن العمل السياسي".

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وأعلنت اللجنة أنه "بالنظر إلى لوائح الحزب وطلبه الشخصي، وافقت لجنة الحزب المركزية على السماح لفوك بالاستقالة من منصب زعيم الدولة والحزب وكرئيس لمجلس الدفاع والأمن الوطني من 2021-2026".

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