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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي يحصل على صفة مراقب لدى الجمعية الآسيوية

صدى البلد

 وافقت الجمعية البرلمانية الآسيوية على منح البرلمان العربي، "صفة مراقب" على نحو يتيح للبرلمان المشاركة في الجلسات العامة للجمعية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين، وفتح قنوات للتنسيق والتعاون الدائم حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالح الشعبين العربي والآسيوي.
جاءت هذه الخطوة، وفق بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم /الأربعاء/، استجابة للطلب الذي تقدم به رئيس البرلمان عادل العسومي إلى الجمعية البرلمانية الآسيوية، في إطار حرصه على تطوير وتعزيز العلاقات البرلمانية بين العالمين العربي والآسيوي. 


وأكد "العسومي" أن منح البرلمان العربي صفة مراقب لدى الجمعية البرلمانية الآسيوية، يتفق مع طبيعة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين الدول العربية والدول الآسيوية، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل المشترك والثقة والاحترام المتبادل، كما ترتكز على قاعدة عريضة من المصالح المشتركة والروابط الثقافية والدينية والشعبية، لاسيما وأن أكثر من نصف عدد الدول العربية ينتمي في الوقت ذاته إلى القارة الآسيوية.


وأضاف أن التعاون بين البرلمان العربي والجمعية البرلمانية الآسيوية، من شأنه أن يسهم في تبادل الخبرات بينهما، فضلا عن تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية من أجل تأمين دعم إقليمي ودولي أكبر للقضايا العربية.
 

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