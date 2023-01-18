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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طلب إحاطة من النائبة ريهام عبد النبى لإنقاذ مصنع كيما بأسوان

النائبة ريهام عبد
النائبة ريهام عبد النبي - عن الحزب المصري الديمقراطي

تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة، موجه لوزير قطاع الأعمال، بشأن استمرار نزيف خسائر شركة كيما للأسمدة والوقوف على أسباب الخسائر وانخفاض كفاءة الشركة التشغيلية، وانخفاض رواتب العمال.

وطالبت النائبة ريهام عبد النبى، فى بيان صحفى لها، بمراعاة مصالح العمال بما يحقق مستوى معيشيا جيدا للعاملين، وأهمية تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءتهم، والتأهيل المستمر  للعمال لتعظيم الإنتاج.

وأكدت النائبة فى طلبها، أهمية توفير حياة كريمة لعمال مصنع كيما، من خلال حصولهم على حقوقهم المالية المهدرة، ومراعاة زيادة الرواتب فى ظل حالة التضخم وارتفاع الأسعار، ليتمكنوا من عيش حياة كريمة.

شركة كيما للأسمدة طلب احاطة دورات تدريبية التضخم ارتفاع الأسعار

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