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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب مناقشة عامة لوزير الإسكان بشأن عدم استقطاع خراسانات من المدن الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان

قال النائب محمد الحصى ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أنه تقدم بطلب مناقشة عامة للدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان بشأن عدم استقطاع خراسانات من المدن الجديدة.

وأشار الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يجب عند بناء المدن الجديدة ان يتم ترك منطقة لتكون بمثابة غابة شجرية ، خاصة فى ظل المتغيرات المناخية الموجودة فى العالم.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الاستماع للمهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بشأن طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.

ومن المقرر أن يعاود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 29 من شهر يناير الجاري.

وقبيل رفع الجلسة، وجه المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن جودة مياه النيل، قائلا: "احب أطمنكم على جودة المياه في نهر النيل، هناك تطهيرات تتم بشكل دوري لمنع أي تلوث".

طلب مناقشة عامة وزير الإسكان خراسانات المدن الجديدة المتغيرات المناخية

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