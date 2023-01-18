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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي: لقاء القادة العرب في الإمارات يمثل إضافة نوعية لتعزيز التعاون

صدى البلد

أشاد  عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي باللقاء الأخوي التشاوري الذي استضافه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مع إخوانه قادة الدول الشقيقة كل من:  السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وأكد "العسومي" أن هذا اللقاء الأخوي الذي عقد تحت عنوان " الازدهار والاستقرار في المنطقة يمثل إضافة نوعية لتعزيز التعاون والتضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة، ويضيف زخماً كبيراً إلى آليات العمل العربي المشترك على مختلف مستوياته، مضيفاً أيضاً أن هذا اللقاء المهم جاء في توقيت استثنائي يتطلب تكثيف آليات التشاور والتنسيق بين القادة العرب من أجل تعزيز وتنسيق الجهود العربية المشتركة في التعامل مع ما يموج به العالم حالياً من تطورات متسارعة لها انعكاسات مباشرة على المجتمعات العربية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن مخرجات هذا اللقاء الأخوي الذي ناقش العديد من القضايا التي تهم الشعب العربي، تخدم تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها إلى مستقبل تنعم فيه بمزيدٍ من التنمية والتقدم والرخاء، وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن دعم البرلمان العربي التام لكل جهود التعاون العربي المشترك على مختلف مستوياته الجماعية ومتعددة الأطراف والثنائية، كونها محوراً جوهرياً في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
 

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