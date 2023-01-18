طالب بتدخل عاجل.. نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن غرق مقابر العمود بكرموز

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن تعرض مقابر العمود بمنطقة كرموز في الإسكندرية للغرق.

وقال عصام في طلب الإحاطة: "تعرضت مقابر العمود في منطقة كرموز بالإسكندرية، للغرق بسبب أمطار النوة الأخيرة، حيث تراكمت المياه عند الباب الأوسط للمقابر، الأمر الذى تسبب في تعطل عمليات الدفن بالمقابر، بالإضافة إلى انهيار أجزاء من المباني وتعرض الباقى للخطر."

وأضاف: "يمثل تاريخ هذه المقابر أهمية كبيرة، نظرا لأنها تعد أقدم المقابر فى محافظة الإسكندرية، والأكبر اتساعا، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر إليها والاهتمام بتجديدها وترميمها والحفاظ عليها، والحفاظ على حرمة الموتى بها.

وتابع عضو مجلس النواب: "ما حدث يتطلب من الحكومة سرعة التدخل العاجل لإصلاح صرف الأمطار وترميم المبانى، للحفاظ عليها من أى مخاطر بسبب مياه الأمطار، لاسيما وأن الفترة المقبلة سوف تشهد سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية في ظل التغيرات المناخية."