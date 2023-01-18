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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء يوافق على سفر التابوت الخشبي الخاص بمومياء الملك رمسيس الثاني لباريس

صدى البلد

اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (55) للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بياناً مجمعا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون 84 لسنة 2017، وعلى مسؤليتها الفنية والمالية والقانونية.
كما اعتمد المجلس أيضاً محضر الاجتماع رقم 56 للجنة العليا للتعويضات المُنعقد بتاريخ 12 يناير 2023.

و وافق مجلس الوزراء على سفر التابوت الخشبي الخاص بمومياء الملك رمسيس الثاني، وضمه إلى قائمة القطع الأثرية لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، بدءاً من إقامة المعرض في المدينة القادمة باريس بفرنسا، خلال الفترة من 1 ابريل 2023 حتى 17 سبتمبر 2023، وذلك بناء على الطلب المقدم من الرئيس والمدير التنفيذي لمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية المنظم للمعرض.
ويقام معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في عدة مدن كبرى هي: هيوستن وسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وباريس بفرنسا، وسيدني باستراليا، ويضم نحو 181 قطعة أثرية تخص الحضارة المصرية القديمة بما يبرز قيمة حضارتنا العريقة.

الوزراء الملك رمسيس الثاني

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