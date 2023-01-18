عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة توافق على اتفاقية بـ18 مليون دولار مع أمريكا لتحفيز التجارة بمصر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشاركة وزارة السياحة والآثار بـ18 قطعة أثرية من مقتنيات متحفي الفن الإسلامي، وقصر المنيل بالقاهرة، وذلك لعرضها في بينالي الفنون الإسلامية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في معرض باسم "أول بيت" والمزمع إقامته بصالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز بجدة، خلال الفترة من 23 يناير 2023 حتى 23 أبريل 2023، والذي سيضم عدداً من القطع الأثرية التي تعبر عن الشعائر الدينية في الحرم المكي بمكة، والمدينة المنورة، بهدف الحفاظ على الفن الإسلامي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والخاصة بتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر "تايب".

ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 18450000 دولار أمريكي (ثمانية عشر مليونا وأربعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي) لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 174.337.626 دولار أمريكي، (مائة وأربعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألفا وستمائة وستة وعشرون دولارا أمريكيا)، وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب" عن طريق الأنشطة التي يتم تحقيقها من خلال الاتفاق وتعديلاته، والتى من بينها نشاط دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، ونشاط التعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة، وكذا النشاط الخاص بإصلاح واستقرار الاقتصاد من خلال تقديم المساعدة والفنية وبناء القدرات.

الحكومة ب١٨ مليون دولار لتحفيز التجارة في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

مسرحية هزلية والماتش متفوّت|تعليق صادم من مرتضى منصور على فوز الأهلي أمام سموحة

نتقابل في شهر 8 | محامي كهربا يثير الجدل من جديد

الدولار يتراجع للمرة الثالثة مقابل الجنيه|ومفاجأة بسعره الآن في البنوك بعد بيان المركزي

رأس حربة صريح| شوبير يعلن تفاصيل الصفقة الأخيرة للأهلي بالميركاتو الشتوي

متشتروش سبائك.. رسالة هامة من مستشار وزير التموين للمواطنين

افرضوا الضرائب علينا الآن.. طلب غريب من 200 مليونير لقادة العالم في دافوس

ترشيحاتنا

لا تنخدعوا| الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الجوالأيام المقبلة

خلال منتدى دافوس| وزير المالية السعودي يكشف عن دور جديد تسعي له المملكة

الحكومة توافق على اتفاقية بـ18 مليون دولار مع أمريكا لتحفيز التجارة بمصر

الوزراء يوافق على سفر التابوت الخشبي الخاص بمومياء الملك رمسيس الثاني لباريس

دعاء يجمع خيري الدنيا والآخرة.. ردده بين السجدتين في الصلاة

البرلمان العربي: لقاء القادة العرب في الإمارات يمثل إضافة نوعية لتعزيز التعاون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. شيرين رضا تستعرض جمالها على إنستجرام| شاهد

شهيق وزفير.. حيلة سحرية يمكن بها القضاء على التوتر والقلق

العلاقة الزوجية تساهم في شفاء مرض النقرس.. فما الرابط بينهما؟

شكاوى جديدة وتهديدات بالجملة.. كولر يحسم موقف كهربا من لقاء القمة والزمالك يتوعد

فيديو

أغدا ألقاك.. سر بوست أثار غضب جماهير الأهلي ضد الهاني سليمان / فيديو جراف

تراجع الذهب وانخفاض الدولار .. ماذا يحدث في الأسعار| فيديو

لا تنخدعوا .. تحذير مهم من الأرصاد الجوية

سب وضرب وإهانة.. كواليس أزمة الفنانة لوسي مع طاقم عمل مسرحية «الحفيد»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ