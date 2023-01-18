الحكومة توافق على اتفاقية بـ18 مليون دولار مع أمريكا لتحفيز التجارة بمصر

وافق مجلس الوزراء على مشاركة وزارة السياحة والآثار بـ18 قطعة أثرية من مقتنيات متحفي الفن الإسلامي، وقصر المنيل بالقاهرة، وذلك لعرضها في بينالي الفنون الإسلامية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في معرض باسم "أول بيت" والمزمع إقامته بصالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز بجدة، خلال الفترة من 23 يناير 2023 حتى 23 أبريل 2023، والذي سيضم عدداً من القطع الأثرية التي تعبر عن الشعائر الدينية في الحرم المكي بمكة، والمدينة المنورة، بهدف الحفاظ على الفن الإسلامي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والخاصة بتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر "تايب".

ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 18450000 دولار أمريكي (ثمانية عشر مليونا وأربعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي) لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 174.337.626 دولار أمريكي، (مائة وأربعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألفا وستمائة وستة وعشرون دولارا أمريكيا)، وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب" عن طريق الأنشطة التي يتم تحقيقها من خلال الاتفاق وتعديلاته، والتى من بينها نشاط دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، ونشاط التعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة، وكذا النشاط الخاص بإصلاح واستقرار الاقتصاد من خلال تقديم المساعدة والفنية وبناء القدرات.