الرجل لم يعد أمانًا.. استشاري نفسي تتحدث عن أسباب لجوء المرأة للعمل|فيديو

قالت الدكتورة رباب الششتاوي، استشاري علم النفس وعضو لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء، تعليقًا على ما يتم تداوله بالبرامج حول المنافسة بين الرجل والمرأة، إن الترندات يجب أن يكون هدفها الأساسي هو دعم الأسرة ليس الرجل أو المرأة، لافتة إلى أن اللغة التي يتم استخدامها تعمل على برمجة الدماغ، موضحة أنه عند استخدام لغة تدعم طرف على الأخر يتحول موقف الآخر بشكلًا طبيعي لموقف هجومي أو دفاع.



وأضافت “الششتاوي” خلال حوارها ببرنامج “من البداية” من تقديم كريم كوجاك والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن اللغة التي يتم استخدامها تسبب ما يسمى “بالندية”، متابعة أنه قديمًا المرأة لم تكن تعمل ومتفرغة تمامًا للمنزل، ولكن مؤخرًا كثير من السيدات شعروا بأن الرجل لم يعد أمانًا ـ على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن من لاحظ هذا الأمر بقوة الفتيات الشابات.



وقال كريم كوجاك ، إن الوقت الحالي يشهد أمر واقع أصبح موجود بشكلًا ملموس، معقبًا: “طاغي وفارض نفسه” وهو شكل من أشكال الصراع بين الرجل والمرأة، مشيرًا إلى أن معظم البرامج الإذاعية والتلفزيونية تتنافس فيما بينها لنصر طرف على الطرف الأخر وكأنها معركة لازم حد ينتصر.

