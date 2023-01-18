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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| طاقة سورة يس .. 10 أسرار فيهم العجب.. ماذا أفعل لو مش قادرة أصلي قيام ليل؟.. عبادة واحدة تفتح الأبواب المغلقة ويذهب الضيق

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحتاجون إليها في حياتهم اليومية.

عمل واحد يفتح الأبواب المغلقة ويذهب الضيق والحزن والهم

 

طاقة سورة يس.. 10 أسرار فيهما العجب

 

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لو مش قادرة أصلي قيام الليل هل الاستغفار والأذكار تكفي عنه؟

طاقة سورة يس هل يحاسبنا الله على الأفكار السيئة في عقولنا وساوس الشيطان أثناء الصلاة هل ت قبل العمرة بالوشم والتاتو دعاء يجمع خيري الدنيا والاخرة لو مش قادرة أصلي قيام الليل هل الاستغفار والأذكار تكفي عنه

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