النشرة الدينية| طاقة سورة يس .. 10 أسرار فيهم العجب.. ماذا أفعل لو مش قادرة أصلي قيام ليل؟.. عبادة واحدة تفتح الأبواب المغلقة ويذهب الضيق

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحتاجون إليها في حياتهم اليومية.
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