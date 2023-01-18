أخبار التعليم| مدير مستشفى عين شمس التخصصي يكشف شروط التبرع لزراعة الرئة وتكاليف العملية.. والمطالبة بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن جروبات الغش

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بروتوكول تعاون بين عين شمس والبنك التجاري الدولي لتمويل مستشفى جراحات الأطفال

وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و هشام عز العرب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي ، بروتوكول تعاون مشترك بهدف إنشاء وتجهيز جناح جراحي بـ "مستشفى جراحات الأطفال" ضمن مشروع مدينة جامعة عين شمس الطبية المتكاملة و بتمويل يصل إلى 100 مليون جنيه .

قبل انطلاقها بدقائق.. شاهد نظافة وتعقيم لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

قبل دقائق من انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة ، ينشر موقع صدى البلد صورا لنظافة وتعقيم اللجان قبل فتحها لدخول الطلاب وبدء الامتحان في تمام التاسعة صباحا .

تعرف على محاور منتدى شباب الباحثين بجامعة عين شمس وضوابط الملخص

ينظم قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس منتدى شباب الباحثين في دورته التاسعة تحت عنوان "الاتحاهات الحديثة في دراسات اللغة والأدب والترجمة"، وذلك خلال يومي ٢ و٣ مايو ٢٠٢٣.

تداول أسئلة وإجابات امتحان عربي الإعدادية في أسيوط "كاملاً" على تليجرام

تشهد الان جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور أسئلة واجابات امتحان اللغة العربية الذي يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسيوط .

وزير التعليم: الأمية أخطر المشكلات أمام مسيرة البناء والتنمية

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة لتعليم الكبار والمركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان، وذلك لمناقشة الخطة المستقبلية خلال الفترة المقبلة، والإتفاق علي آلية العمل بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والإدارة المركزية للتسرب التعليمي بديوان عام الوزارة.

مدير مستشفى عين شمس التخصصي يكشف شروط التبرع لزراعة الرئة والتكاليف الخاصة بالعملية

أكد الدكتور وليد أنور، مدير مستشفي عين شمس التخصصي، أن التحضير لإجراء عملية زراعة الرئة يتم عن طريق البدء في تجهيز وحدة زراعة، وإدخال تكنولوجيا النفس من خلال الأجهزة الصناعية، وتجهيز البنية التحتية للمستشفى، وغرف العمليات، وغرف العناية المركزة، والطب الطبيعى، وخدمات تأهيل لمرضى القلب، وأجهزة التنفس، والمناظير المخصصة، وأجهزة للرئة الصناعي، واجهزة ارواء القلب، واجهزة التنفس الصناعى واجهزة التخدير.

بعد جراحة نادرة.. استخراج ورم 4 كيلو من خصية طفل بمستشفى قنا الجامعى

أعلن الدكتور حجاجى منصور، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بـ قنا ، عن نجاح فريق طبى من قسم جراحة المسالك البولية في إزالة ورم بالخصية اليسرى يبلغ وزنه 4 كيلوجرامات لطفل يبلغ من العمر 15 عاماً، وذلك في إطار العمليات المتقدمة التي تجريها مستشفيات قنا الجامعية.

التحقيق مع طالب بالإعدادية حاول نشر امتحان اللغة العربية على مواقع التواصل بالشرقية

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية أنه جار التحقيق مع طالب بإحدي لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الشوافين التابعة لإدارة أولاد صقر عقب محاولته نشر امتحان مادة اللغة العربية عبر مواقع التواصل وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.

ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن جروبات الغش

أصدر ائتلاف أولياء أمور مصر بياناً إعلامياً عبر خلاله عن استياءه من استمرار جروبات الغش الموجودة على تليجرام في عملها بشكل يومي طوال ايام امتحانات نصف العام 2023 دون اي سيطرة من المسئولين.

ختام امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب النقل بالابتدائي والإعدادي في البحيرة

أنهى اليوم طلاب وتلاميذ صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي بمحافظة البحيرة امتحانات نصف العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ حيث أدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي آخر ايام امتحاناتهم فى مادتى اللغة الإنجليزية والرياضيات.