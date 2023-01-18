المستشار الألماني يحدد طريقة وحيدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إن إنهاء الحرب في أوكرانيا، يتطلب إفشال العدوان الروسي عليها.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال شولتس، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن ألمانيا "تمكنت من تأمين إمداداتها للطاقة خلال الشتاء الحالي، بعدما كانت تعتمد على الغاز الروسي رخيص الثمن بشكل كبير قبل بداية الغزو الروسي لأوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن انتصار روسيا في حرب أوكرانيا أمر حتمي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال بوتين خلال زيارة لمصنع أسلحة في مسقط رأسه سان بطرسبرج: "النصر مؤكد، لا شك لدي في ذلك".