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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني: إنجاز المصالحة الوطنية والخروج باتفاق الجزائر أولوية

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن إنجاز المصالحة الوطنية والخروج باتفاق الجزائر إلى حيز التنفيذ، يشكل أولوية لدى القيادة والحكومة.

وأضاف اشتية خلال الاجتماع الـ24 للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، بمدينة رام الله،:"أن الحكومة ستعمل على توفير كل ما يلزم لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام".

واعرب اشتية أن تم خلق أزمة مالية حقيقية، وذلك إثر مواصلة قوات الاحتلال اقتطاع الأموال، و غياب المساعدات الدولية، و غياب الأفق السياسي.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني ، علي ضرورة وأهمية ربط المعلومات الإحصائية بالمؤسسة الفلسطينية بكل مكوناتها.

بالإضافة إلي العمل على تشكيل لجنة من وزارة المالية والاقتصاد والحكم المحلي والجهاز المركزي للإحصاء، لتوحيد الرقم وتحديث البيانات.

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