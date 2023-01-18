هذه المباراة .. أنشيلوتي يعلن فرصة حقيقية لخروج ريال مدريد من كبوته

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن مواجهة فريقه المقبلة أمام مضيفه فياريال في بطولة كأس ملك إسبانيا، ستكون فرصة للخروج من الكبوة التي يعاني منها الفريق الملكي حاليا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على فياريال، غدا الخميس، على ملعب (لا سيراميكا) في دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، عقب الهزيمة أمام غريمه التقليدي برشلونة في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض يوم الأحد الماضي.

وصرح أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأربعاء، للحديث عن مواجهة فياريال "المباراة فرصة كبيرة للخروج من لحظة صعبة. هي لحظات نمر بها في الموسم".

وأوضح أنشيلوتي "ستكون مباراة صعبة ومعقدة، ولكننا نتطلع إليها وكلنا حماس للمضي قدماً وتجاوز هذه اللحظة. الموسم طويل للغاية ويتعين علينا التحلي بالهدوء والثقة وسنناضل حتى النهاية في جميع المسابقات".

أضاف أنشيلوتي "لم نكن نتوقع إصابات أثرت علينا قليلاً، مثل الإصابات التي لحقت بأوريلين تشواميني وديفيد ألابا ولوكاس فازكيز. من الطبيعي ألا نكون في أفضل حالاتنا وأن يكون الشهر الحالي مزدحماً".

وتابع "يتعين علينا تحمل هذا الشهر وهذه المباريات. سنلعب ضد فرق قوي وبديناميكية جيدة، لكننا لن نستسلم أبداً. أنا واثق من أننا سنخرج من هذه اللحظة الصعبة وآمل ان يحدث ذلك غداً. سنتجاوز هذه المرحلة في أسرع وقت".

ولدى سؤاله عن إمكانية منحه راحة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة وحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا في المباراة، رد أنشيلوتي "إنهما سيلعبان. توني كروس يبلي بلاء حسنا أيضا وهو في حالة بدنية جيدة. عاد لوكا مودريتش من كأس العالم وحالته ليست مثالية، لكنه سيسهم شيئاً فشيئاً حتى نهاية الموسم".