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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية استخراج فيش جنائي ورسوم 2023

فيش جنائي
فيش جنائي

يمكن للمواطنيين استخراج فيش جنائي 202، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، عبر تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، او من خلال موقعها الالكتروني.

استخراج فيش جنائي

ويبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن كيفية عمل فيش جنائي، او ما يسمى بصحيفة الحالة الجنائية أو بالفيش والتشبيه، والذي أتاحته وزارة الداخلية من خلال مراكز أقسام الشرطة المنتشرة علي مستوي الجمهورية بالمحافظات.

استخراج فيش جنائي بشكل الكتروني

يمكن من خلال الدخول علي موقع وزارة الداخلية:-

بالتسجيل بالبيانات المطلوبة

اختيار قسم الأدلة الجنائية 

اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة

إدخال البيانات المطلوبة ويتم الدفع إلكترونيا

بعد ذلك يتم استخراج فيش جنائي مستعجل وإرساله في العنوان المحدد. 

كيفيه استخراج فيش جنائي

شرط للتقديم بالوظائف.. كيفية استخراج فيش جنائي حديث 2022

استخراج فيش جنائي

ودائما يحتاج المواطنيين عمل فيش وتشبيه و تقديمه للمصالح الحكومية المختلفة او تقديمه للوظائف الخاصه او الحكوميه او تقديمه لتصاريح السفر أو ضمن مستندات التعين بالشركات المختلفة، لتحديد اذا كان الشخص المقدم للوظيفة مطلوبا في إحدى القضايا أو صاحب صحيفة جنائية وتم سجنة سابقا .

استخراج فيش جنائي

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي 

حددت وزارة الداخلية عدة اوراق لاصدار فيش جنائي، علي المواطنين تحضيرها وجاءت كالتالي:- 

بطاقة الرقم القومى

او جواز سفر ساري 

او شهادة ميلاد للقاصرين

صورة مقاس 4 * 6 

 للأجانب المقيمين داخل البلاد 

بطاقة إقامة

كيفيه استخراج فيش جنائي

شرط للتقديم بالوظائف.. كيفية استخراج فيش جنائي حديث 2022

 

استخراج فيش جنائي 2022

ويمكن للمواطنين استخراج فيش جنائي، بشكل طبيعي من خلال مكاتب السجل المدني داخل أقسام الشرطة المخصص لها استخراج فيش جنائي، بالإضافة إلى دفع رسوم الفيش الجنائي 70 جنيه، وتقديم صوره من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

مدة صلاحية الفيش الجنائي 

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره .

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل 2022

ويتم تحديد رسوم عمل فيش جنائي مستعجل 2022 ، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه ، ولاستكمال الإجراءات، بتقديم صوره من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

استخراج فيش جنائي

استخراج الفيش الجنائي اون لاين للمصريين بالخارج

وأتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها علي الإنترنت عمل فيش جنائي اونلاين، او من خلال الماكينات الالكترونية بشكل فوري، بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارت والقنصليات المصرية في الخارج.

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