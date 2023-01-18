زوران يعلن قائمة الاتحاد السكندري لـ مباراة البنك الأهلي

أعلن الصربي زوران المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحادالسكندري عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة البنك الأهلي غدا ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري



وقرر الصربي زوران السفر الى القاهرة والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

ووقع اختيار الصربي زوران على ٢٢ لاعبا وهم:-



المهدى سليمان وصبحى سليمان وهشام صلاح وجافين جازيتو ومحمود علاء وخالد صبحى وعبد الله نصيب وصبرى رحيل وخالد الغندورومورو ساليفو وعمار حمدى ومحمد محمود وإبراهيم حسن وإسلام عبد النعيم وناصر ناصر ومحمد فارس وعبد الغنى محمد وأحمد عيدومحمود عبد العزيز وأوستن أموتو ومابولولو وأحمد عادل ميسى.

ويغيب عن الفريق: سعيدو سمبورى وعمرو خليل وفارس السيد وأحمد السيد غريب وكريم الديب وفوزى الحناوى ومحمد الصالح.

وتعادل الاتحاد السكندرى سلبياً مع الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضى على استاد برج العرب ضمن منافساتالجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصري،