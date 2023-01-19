بإمكانات فائقة .. أوبو تكشف عن 3 منتجات تعمل بتقنية إنترنت الأشياء

كشفت شركة أوبو الصينية عن 3 منتجات تعتمد تقنية إنترنت الأشياء وتساهم مثل هذه المنتجات المتطورة في مساعدة المستخدمين على تحسين تجربتهم ، حيث تشمل المنتجات سوار ذكي يقدم تجربة ذكية وصحية مع شاشة كبيرة بدقة عالية وخيارات متعددة.

وبحسب موقع Time News فإن المنتجات الثلاثة عبارة عن :

تابلت Oppo Air Pad

وتم تطويره ليمكن استخدامه كجهاز لاب توب أو حتى كبديل له ، مع وزن 440 جرامًا فقط ، كما أنه مصمم وفقًا لتقنية 3D ، وهي الأولى من نوعها في قطاع التكنولوجيا ، وتقنية الربط المعدني، والتي تقدم تصميما جديدا وأنيقا للغاية.

ويوفر Oppo Air Pad للمستخدمين الحصول على تجربة سلسة وأكثر كفاءة ، مع ميزة المشاركة الجديدة ، والتي تمكنهم من توصيل الجهاز بجهاز آخر والعمل في وقت واحد، كما تتكامل ميزة سحب الملفات وإفلاتها حيث يمكن للمستخدمين نقل الملفات والصور ونقلها إلى تطبيق آخر لتوفير الوقت والجهد.



ويأتي مع Oppo Air Pad قلم ذكي يتمتع بقدرة استشعار ضغط تبلغ تصل إلى 4096 درجة ، بينما مستوى حساسية ضغط الماء هو 5. جرام، بالإضافة إلى سعة بطارية تبلغ 7،100 مللي أمبير توفر ساعات طويلة من الاستخدام ، مما يسمح للمستخدمين بالعمل بكفاءة وإنتاجية حتى أثناء التنقل دون أي مخاوف من نفاد البطارية.

السوار الإلكتروني Oppo Band 2

يوفر السوار الذكي Oppo Band 2 مجموعة كاملة من وظائف تحسين الصحة، كما أنه يساعد الرياضيين على تحسين أدائهم الرياضي والحصول على نمط حياة أكثر نشاطًا.

يدعم السوار 100 تمرين مع القدرة على الكشف التلقائي عن عدد من التمارين منها: المشي والجري والتجديف. بالإضافة إلى ذلك ، فإن السوار الذي يتميز بخفة وزنه يوفر ميزة متقدمة تدعم رياضة الجري ، حيث يراقب السوار معدل ضربات القلب لمساعدة المستخدمين على الجري بأمان وكفاءة ، ويسمح لهم بمراقبة بيانات أدائهم من خلال (HeyTap).



يوفر Oppo Band 2 ميزات مراقبة صحية شاملة ، حيث يتيح مراقبة معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم، مع التشجيع على عادات نوم صحية من خلال خاصية (OSleep) ، والتي تساعد في تحديد مواعيد النوم ، ومراقبة مراحل النوم ومستويات الأكسجين ، وكذلك تقييم مخاطر الشخير.

سماعات الأذن اللاسلكية Oppo Enco Buds 2

وبفضل ميزات سماعات Oppo Enco Buds 2 فإنها تتيح ما يصل إلى 28 ساعة من الاستماع المستمر للموسيقى وصوت فائق الوضوح للمكالمات مع ميزة إلغاء الضوضاء المدمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتتميز بوحدة تشغيل ديناميكية مقاس 8 مم مع غشاء مطلي بالتيتانيوم لتحسين الجهير وتوسيع نطاق الترددات العالية للحصول على صوت واضح للغاية، ويمكن لميزة إلغاء الضوضاء أيضًا التعرف على أصوات الأشخاص وفصلها عن أي ضوضاء في الخلفية في الوقت الفعلي ، مما يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات واضحة بشكل مريح من أي مكان.

ويمكن للمستخدمين التحكم في أجهزتهم من خلال وظائف اتصال وتحكم بسيطة وذكية مدمجة في سماعات الأذن.