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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصرية تكشف عن مشاركتها في تغيير 4 قوانين بالولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

جيهان توماس
جيهان توماس

كشفت جيهان توماس المصرية الأصل التي تم اختيارها ضمن قائمة النساء الأكثر تأثيرا فى ولاية كاليفورنيا بأمريكا، عن كيفية مشاركتها في تغيير 4 قوانين بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وقالت "جيهان توماس" خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، إن القوانين التى قامت بالمرافعة ضدها لتغييرها كانت فى الدائرة التاسعة وهي أكبر دائرة قانونية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت جيهان توماس، أنها ترافعت أمام عدة دوائر منها التاسعة والخامسة والحادية عشر ولكن القوانين التى تم تغييرها بسببها كانت فى الدائرة التاسعة والخامسة فقط.

الولايات المتحدة ولاية كاليفورنيا قناة الحياة أمريكا جيهان توماس

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