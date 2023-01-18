مصرية تكشف عن مشاركتها في تغيير 4 قوانين بالولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

كشفت جيهان توماس المصرية الأصل التي تم اختيارها ضمن قائمة النساء الأكثر تأثيرا فى ولاية كاليفورنيا بأمريكا، عن كيفية مشاركتها في تغيير 4 قوانين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت "جيهان توماس" خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، إن القوانين التى قامت بالمرافعة ضدها لتغييرها كانت فى الدائرة التاسعة وهي أكبر دائرة قانونية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت جيهان توماس، أنها ترافعت أمام عدة دوائر منها التاسعة والخامسة والحادية عشر ولكن القوانين التى تم تغييرها بسببها كانت فى الدائرة التاسعة والخامسة فقط.