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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مُساندةً للقضية الفلسطينية.. الجزائر توقع على وثيقة دعم محكمة العدل الدولية|فيديو

فلسطين
فلسطين

وقّعت الجزائر بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية، على إعلان مُشترك برفقة مجموعة من الدول، جددت خلاله دعمها الثابت لمحكمة العدل الدولية.

وقال "محمد سي بشير" أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن توقيع الجزائر على الوثيقة، يؤكد دعم العرب للقضية الفلسطينية والتنديد بالاحتلال، وينقل مطالب الشعب الفلسطيني بتحويل هذا الملف إلى محكمة العدل الدولية.

أضاف، أن الدول العربية ستعرض ملف القضية الفلسطينية على محكمة العدل الدولية، كما ستؤكد أهمية حل الدولتين لتسوية الخلاف، مُشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع انتهاكات حكومة بنيامين نتنياهو المستمرة، والتي كان آخرها اقتحام ساحات المسجد الأقصى من قبل "إيتمار بن جفير" وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي.

 

إبداء الرأي القانوني بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد طالبت محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي القانوني بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، استجابةً لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة.

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