تحديات اقتصادية.. محلل سياسي: اجتماع القادة العرب بأبو ظبي تشاوري أخوي

علق المحلل السياسي محمد الحمادي، على استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لـ "قمة أبو ظبي"، التي جمعت قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال محمد الحمادي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "، :" اجتماع اليوم في غاية الأهمية وهو لقاء تشاوري اخوي ".

وأضاف محمد الحمادي :" لقاء أبو ظبي ضم قاة دول عربية مؤثرة في المنطقة"،مضيفا:" تحديات كبيرة تواجه المنطقة وتحتاج إلى بذل الجهود والتنسيق مع كافة الدول العربية ".

وتابع محمد الحمادي :" ملفات وقضايا مهمة على طاولة زعماء قمة أبو ظبي اليوم ".

اكمل محمد الحمادي :" تحديات أمنية واقتصادية في المنطقة العربية تم التباحث حولها في لقاء أبو ظبي ".