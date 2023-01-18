عضو الأعلى للشئون الإسلامية : الدولة الوطنية أساس أمان المجتمعات

عقدت وزارة الأوقاف محاضرات للفوج الخامس عشر للأئمة بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية والذي يضم 80 إمامًا.

حاضر في المحاضرات الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في إطار (مبادرة الدين يسر) التي أطلقتها وزارة الأوقاف، وفي إطار البرامج التثقيفية التي تقيمها الوزارة



وفي كلمته رحب الدكتور أحمد على سليمان بالحضور جميعًا، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تعمل على نشر صحيح الدين ونبذ الفكر المتطرف، ولا أدل على هذا من هذه المبادرة التي تحمل معاني رسالة الإسلام السمحة، ألا وهي اليسر، كما قدم الشكر لوزارة الأوقاف على إصداراتها المتميزة، ومنها هذا الكتاب الماتع تحت عنوان: "الدولة مفهومها وتطورها"، حيث يبين أن مفهوم الدولة مفهوم مرن متطور، وأن محاولة حصر مفهوم الدولة في أنموذج تاريخي معين وفرضه نمطًا ثابتًا أو قالبًا جامدًا إنما يعني غاية التحجر والجمود والوقوف عكس اتجاه عجلة الزمن، بما يشكل شللًا لحركة الحياة، فالتطور سنة الله في كونه.



كما أوضح أن ما أتاحه الشرع الشريف لولي الأمر من التصرف بحكم الولاية في ضوء الحفاظ على الثوابت باب شديد المرونة والسعة، ينبئ عن عظمة الشرع الشريف، وحرصه على تحقيق مصالح البلاد والعباد، فحيث تكون المصلحة الراجحة فثمة شرع الله الحنيف.



وأكد أن الدولة الوطنية أساس أمان المجتمعات جميعها، وأن العمل على تحقيق وترسيخ المواطنة التفاعلية والإيجابية الشاملة واجب الوقت، وأن بناء الدولة والحفاظ عليها واجب ديني ووطني، والتصدي لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية لتحقيق أمن الناس وأمانهم واستقرار حياتهم.