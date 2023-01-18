تحرك عاجل من السلطات الفرنسية لمواجهة أكبر إضراب عام

قالت السلطات الفرنسية، إنها ستنشر الآلاف من ضباط الشرطة يوم الخميس ردا على الاحتجاجات الكبرى التي نظمها الاتحاد العام للعمال، ثاني أكبر نقابة عمالية في البلاد، كما هددت المنظمة بقطع التيار الكهربائي عن النواب والمليارديرات.

وأعلن أعضاء النقابات في قطاعات مثل النقل والتعليم والطاقة الأسبوع الماضي أنهم سيضربون وينظمون تجمعات حاشدة بعد أن اقترحت الحكومة مشروع قانون من شأنه رفع سن التقاعد من 62 إلى 64.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن هذه الخطوة تعارضها الغالبية العظمى من المواطنين الفرنسيين، وكثير منهم يواجه حاليًا أزمة تكاليف المعيشة.

ووفقًا لمشغلي النقابات والنقل، فمن المتوقع أن تكون وسائل النقل العام هي الأكثر تضررًا من الإضراب يوم الخميس، مع إلغاء العديد من القطارات والرحلات الجوية وتعطيل كبير لمترو باريس.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يترك سبعة من كل عشرة معلمين في المدارس الابتدائية وظائفهم، وكذلك العديد من عمال المصفاة.

وقال فيليب مارتينيز زعيم الاتحاد العام للعمل لفرانس 2، اليوم الأربعاء، “أقترح عليهم أيضًا الذهاب لرؤية العقارات الجميلة، والقلاع الجميلة لأصحاب المليارات”، مضيفًا أنه “سيكون من الجيد أن نقطع الكهرباء عنهم حتى يتمكنوا من وضع أنفسهم، من أجل أيام قليلة، في حذاء الفرنسيون الذين لا يستطيعون دفع فاتورتهم”.