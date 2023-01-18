عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من السلطات الفرنسية لمواجهة أكبر إضراب عام

فرنسا
فرنسا

قالت السلطات الفرنسية، إنها ستنشر الآلاف من ضباط الشرطة يوم الخميس ردا على الاحتجاجات الكبرى التي نظمها الاتحاد العام للعمال، ثاني أكبر نقابة عمالية في البلاد، كما هددت المنظمة بقطع التيار الكهربائي عن النواب والمليارديرات.

وأعلن أعضاء النقابات في قطاعات مثل النقل والتعليم والطاقة الأسبوع الماضي أنهم سيضربون وينظمون تجمعات حاشدة بعد أن اقترحت الحكومة مشروع قانون من شأنه رفع سن التقاعد من 62 إلى 64.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن هذه الخطوة تعارضها الغالبية العظمى من المواطنين الفرنسيين، وكثير منهم يواجه حاليًا أزمة تكاليف المعيشة.

الجزائر تعلن تأثر طيرانها بإضرابات فرنسا العمالية

تحرك عاجل من فرنسا ضد صحفيين متهمين بابتزاز ملك المغرب

ووفقًا لمشغلي النقابات والنقل، فمن المتوقع أن تكون وسائل النقل العام هي الأكثر تضررًا من الإضراب يوم الخميس، مع إلغاء العديد من القطارات والرحلات الجوية وتعطيل كبير لمترو باريس.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يترك سبعة من كل عشرة معلمين في المدارس الابتدائية وظائفهم، وكذلك العديد من عمال المصفاة.

وقال فيليب مارتينيز زعيم الاتحاد العام للعمل لفرانس 2، اليوم الأربعاء، “أقترح عليهم أيضًا الذهاب لرؤية العقارات الجميلة، والقلاع الجميلة لأصحاب المليارات”، مضيفًا أنه “سيكون من الجيد أن نقطع الكهرباء عنهم حتى يتمكنوا من وضع أنفسهم، من أجل أيام قليلة، في حذاء الفرنسيون الذين لا يستطيعون دفع فاتورتهم”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب برونو سافيو

درجة الحرارة صفر.. أجواء شديدة البرودة وثلوج على سانت كاترين| الطقس

الحكومة: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بهذه المناسبة

موضوعات متعلقة

السعودية توجه رسالة عاجلة لـ إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية

عام صعب .. تحذير مقلق من الناتو بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

تفاصيل لأول مرة.. دولة أوروبية تزود أوكرانيا بالأسلحة والوقود سرا

إعلان عاجل .. روسيا والصين تضربان الدولار الأمريكي

"مرحب بكم".. شولتس يفتح الباب امام السفر والعمل في ألمانيا

تصاعد التوترات بين البلدين.. مسئول أمريكي كبير يصل إسرائيل

إلى متى ستستمر هذه الوقاحة؟.. رئيس صربيا يوبخ الغرب بسبب كوسوفو

لأول مرة.. ألمانيا تعترف بتورطها في حرب روسيا وأوكرانيا |تفاصيل

ترشيحاتنا

التموين : تحرّك رسمي من الدولة لاستقرار سعر الأرز | فيديو

المبعوث الأمريكي للمناخ يثير جدلا واسعا في دافوس بخطابه "الساخر"

في كل منزل | صلاحية مهمة تمنحها التموين لكل مواطن ..فيديو

كلّها أيام .. بشرى بشأن أسعار الدواجن | فيديو

التموين: مفيش زيادة في سعر العيش وننتج 100 مليار رغيف سنويا.. فيديو

هل الهدايا لصاحب المناسبة تعد دينًا ؟.. اعرف الإجابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إللي بتعرف ترقص .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا أمام الفرن

بعد تصدرها التريند.. 10 صور آثارت الجدل لشيرين رضا| شاهد

اتضحك عليه.. القصة الكاملة لتورط لاعب الإسماعيلي مع شركة مراهنات محظورة

تأثيرات ضارة.. ماذا يفعل الدجاج المقلي بجسم الإنسان؟

فيديو

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

هتخلي تحليل المخدرات إيجابي .. تحذير مهم من أنواع لأدوية البرد |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ