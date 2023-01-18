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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الصناعة السابق : نحتاج زيادة في الإنتاج لارتفاع حجم الصادرات

أحمد طه
أحمد طه

قال المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدرين ومساعد وزير الصناعة والتجارة السابق، إن هناك العديد من التحديات التى تواجه الصادرات المصرية منها التحديات التشريعية واللوجستية والعملة وسعر الصرف، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج إلى منظومة واضحة وثابته من أجل الارتقاء بملف الصادرات.

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جمعية المصدرين تعلن أهم ملامح رؤية مجتمع الأعمال لمستقبل الصادرات المصرية

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جمعية المصدرين تعلن ملامح رؤية مجتمع الأعمال لمستقبل الصادرات المصرية

وأضاف "أحمد طه" خلال حواره التليفزيونى في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الدولة المصرية لا يوجد لديها المكونات التي تستخدم في المنتج النهائي وهذا ما يجعل المصانع والمستثمرين يقومون بالاستيراد من الخارج.

وتابع أحمد طه ، أن رؤية مجتمع الأعمال لمستقبل الصادرات المصرية تساهم في نمو حجم صادراتنا للخارج، موضحا أن الدولة تحتاج إلى زيادة في الإنتاج حتى يكون هناك زيادة في الصادرات.

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