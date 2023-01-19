أسامة الأزهري يكشف أوقات استجابة الدعاء .. فيديو

قال الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الله عزوجل أمر جميع المسلمين بالدعاء في كل وقت وكل لحظة والله يستجاب في جميع الأوقات، ولكن هذا لا يمنع أن هناك أوقات معينة للدعاء يستجاب فيها.

وأضاف "أسامة الأزهري" خلال حواره التليفزيونى في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الله يتجلي في الثلث الأخير من الليل ويبسط يده ويقول "هل من مستغفر أغفر له .. هل من داع فاستجيب له".

ويستحب الدعاء اثناء المطر؛ لحديث سهل بن سعد مرفوعًا: «ثنتان لا تُردَّان - أو قلَّما تردان-: الدُّعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا»، وفي لفظ: «ووقت المطر»؛ رواه أبو داود.