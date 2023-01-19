عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة الأزهري يكشف أوقات استجابة الدعاء .. فيديو

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الله عزوجل أمر جميع المسلمين بالدعاء في كل وقت وكل لحظة والله يستجاب في جميع الأوقات، ولكن هذا لا يمنع أن هناك أوقات معينة للدعاء يستجاب فيها.

txt

أسامة الأزهري بحفل تكريم منشد الشارقة: مصر رويت أرضها بمعاني المحبة لله ورسوله

txt

دعمًا للمسلمين بكل المجتمعات|أسامة الأزهري يزور أقدم مسجدين بمقاطعة شينجيانج في الصين.. صور

وأضاف "أسامة الأزهري" خلال حواره التليفزيونى في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الله يتجلي في الثلث الأخير من الليل ويبسط يده ويقول "هل من مستغفر أغفر له .. هل من داع فاستجيب له".

ويستحب الدعاء اثناء المطر؛ لحديث سهل بن سعد مرفوعًا: «ثنتان لا تُردَّان - أو قلَّما تردان-: الدُّعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا»، وفي لفظ: «ووقت المطر»؛ رواه أبو داود.

مستشار رئيس الجمهورية الازهر الشريف علماء الأزهر الشريف أسامة الأزهري قناة dmc الفضائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

درجة الحرارة صفر.. أجواء شديدة البرودة وثلوج على سانت كاترين| الطقس

الحكومة: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بهذه المناسبة

كأس العالم للأندية .. محامي كهربا يفجّر مفاجأة تخص اللاعب على الهواء

ترشيحاتنا

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس 19-1-2023

تعرف على آخر أداء معظم أسواق الأسهم في الخليج

زوجة ملك أو أميرة.. ما قصة اكتشاف المقبرة الغامضة في الأقصر؟

دعاء مستجاب في عشر دقائق للرزق .. 6 كلمات لا ترد ليلا

بقيمة 2.6 مليار .. أمريكا تجهز لحزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا

رفض الإفصاح.. كلاتينبرج يثير الجدل حول طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لونها أسود..وصفة فاطمة أبو حاتي لا تصلح للاستخدام الآدمي تثير السوشيال ميديا

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

حبيبي يا ربنا.. كيف تسبب سعيد صالح في توبة بلطجي الإسكندرية بالسجن؟

في عيد ميلادها 42.. فساتين أثارت الجدل لمي عز الدين

فيديو

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ