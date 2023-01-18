عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأهلي والزمالك.. نقاد ورياضيون يتوقعون الفائز في القمة 125.. فيديو

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

استضاف الإعلامي أحمد موسى، خبراء كرويين ولاعبين سابقين؛ لتقديم رؤية تحليلية شاملة لمباراة القمة 125 بين ناديي الأهلي والزمالك، السبت المقبل، ومن يمكنه حسم هذا اللقاء.

قال عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إنه يتوقع أن يحسم الأهلي هذه المباراة، مؤكدًا أن سلوكيات لاعبي الفريقين ستنعكس بالإيجاب أو السلب على الجماهير، متمنيًا عدم افتعال أي أزمات من شأنها إفساد فرحة الجماهير.

من جهته قا  طارق الأدور، الناقد الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، إن المستوى الفني للأهلي والزمالك متقارب؛ حيث كان المستوى الفني للأبيض، أوائل التسعينيات، هو الأفضل وهو الأمر الذي ساعده على حصد البطولات، آنذاك، مؤكدًا أن الأفضل، بشكل ملحوظ بين الفريقين؛ سيربح اللقاء.

وأوضح الأدور، أن على الجمهور أن يعلم أن هذا اللقاء ليس نهاية العالم؛ فإن فاز الأهلي أو الزمالك فإن الدوري لم يُحسّم بعد، ولا بُد من التزام اللاعبين بالسلوكيات الطيبة؛ لأن ذلك ينعكس على الجماهير، وهذا الأمر سيصل باللقاء إلى بر الأمان، متوقعًا أن كفة الأهلي هي الأرجح للفوز في هذه المباراة.

كما أكد رضا البلتاجي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، أنه يتصور أن يدير لقاء الفريقين حكم غير مصري؛ مؤكدًا أن الحكام الإيطاليين هم الأفضل حول العالم.

واستطرد البلتاجي: «المباراة القادمة سيتحدد على ضوئها بطل الدوري؛ وفوز الأهلي بها سيُصدّر أزمات كبيرة لنادي الزمالك، وفوز الأبيض يساعده على تعديل موقفه، ولو فاز الأهلي مبروك له الدوري على مسؤوليتي، وأفضل أن يدير هذا اللقاء حكام إيطاليون».

وأشار البلتاجي، إلى أن أي حكم مباراة قد يتأثر بضغط الجماهير، وجماهيرية اللاعب، وهناك حكام يحاولون صنع توازنات أثناء إدارة اللقاء، مضيفًا: «محتاجين حكم قلبه ميت مبيهموش حد، وفوز الأهلي بلقاء القمة يؤهله للفوز بالدور بالممتاز».

من ناحيته، قال أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، إنه يتمنى أن تكون مباراة القمة 125 لائقة بالأهلي والزمالك، وبسلوكياتهم، مستطردًا: «أتمنى ألا يكون هناك اعتراض على الحكام، كما أتمنى أن يفوز الزمالك بهذا اللقاء، ويعود فيريرا لطبيعته؛ لأنه مدرب كبير جدًا».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب برونو سافيو

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار الفن | ممثلة ببدلة الرقص .. ياسين التهامي بطل في ستّهم

ميدو يكشف كواليس مكالمة وزير الرياضة لدعم الإسماعيلي

بعد التعادل مع طلائع الجيش | ميدو يوجه رسالة لجماهير الإسماعيلي

9 ساعات عصيبة.. زيلينسكي يكشف تفاصيل تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني

كارت الخبز مسبق الدفع .. 10 معلومات عن سعر رغيف العيش الجديد 2023

فيريرا خارج الحسابات؟.. الزمالك يتفاوض مع صفقات جديدة برعاية "تيجانا"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جريء وتاتو .. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل | شاهد

بملابس غريبة.. أصالة تصدم متابعيها في أحدث إطلالة| شاهد

الصيام في الحر والا البرد.. موعد شهر رمضان فلكيًا وأول أيامه

إللي بتعرف ترقص .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا أمام الفرن

فيديو

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ