الأهلي والزمالك.. نقاد ورياضيون يتوقعون الفائز في القمة 125.. فيديو

استضاف الإعلامي أحمد موسى، خبراء كرويين ولاعبين سابقين؛ لتقديم رؤية تحليلية شاملة لمباراة القمة 125 بين ناديي الأهلي والزمالك، السبت المقبل، ومن يمكنه حسم هذا اللقاء.

قال عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إنه يتوقع أن يحسم الأهلي هذه المباراة، مؤكدًا أن سلوكيات لاعبي الفريقين ستنعكس بالإيجاب أو السلب على الجماهير، متمنيًا عدم افتعال أي أزمات من شأنها إفساد فرحة الجماهير.

من جهته قا طارق الأدور، الناقد الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، إن المستوى الفني للأهلي والزمالك متقارب؛ حيث كان المستوى الفني للأبيض، أوائل التسعينيات، هو الأفضل وهو الأمر الذي ساعده على حصد البطولات، آنذاك، مؤكدًا أن الأفضل، بشكل ملحوظ بين الفريقين؛ سيربح اللقاء.

وأوضح الأدور، أن على الجمهور أن يعلم أن هذا اللقاء ليس نهاية العالم؛ فإن فاز الأهلي أو الزمالك فإن الدوري لم يُحسّم بعد، ولا بُد من التزام اللاعبين بالسلوكيات الطيبة؛ لأن ذلك ينعكس على الجماهير، وهذا الأمر سيصل باللقاء إلى بر الأمان، متوقعًا أن كفة الأهلي هي الأرجح للفوز في هذه المباراة.

كما أكد رضا البلتاجي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، أنه يتصور أن يدير لقاء الفريقين حكم غير مصري؛ مؤكدًا أن الحكام الإيطاليين هم الأفضل حول العالم.

واستطرد البلتاجي: «المباراة القادمة سيتحدد على ضوئها بطل الدوري؛ وفوز الأهلي بها سيُصدّر أزمات كبيرة لنادي الزمالك، وفوز الأبيض يساعده على تعديل موقفه، ولو فاز الأهلي مبروك له الدوري على مسؤوليتي، وأفضل أن يدير هذا اللقاء حكام إيطاليون».

وأشار البلتاجي، إلى أن أي حكم مباراة قد يتأثر بضغط الجماهير، وجماهيرية اللاعب، وهناك حكام يحاولون صنع توازنات أثناء إدارة اللقاء، مضيفًا: «محتاجين حكم قلبه ميت مبيهموش حد، وفوز الأهلي بلقاء القمة يؤهله للفوز بالدور بالممتاز».

من ناحيته، قال أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، إنه يتمنى أن تكون مباراة القمة 125 لائقة بالأهلي والزمالك، وبسلوكياتهم، مستطردًا: «أتمنى ألا يكون هناك اعتراض على الحكام، كما أتمنى أن يفوز الزمالك بهذا اللقاء، ويعود فيريرا لطبيعته؛ لأنه مدرب كبير جدًا».