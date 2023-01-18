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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الأهلي والزمالك.. من يحسم القمة الـ125 في ظل أزمة التحكيم.. فيديو

صدى البلد

أكد كابتن أحمد صالح، نجم نادي الزمالك السابق، أن أداء الأبيض لم يكن عند المستوى المطلوب وتراجع كثيرا الفترة الأخيرة.
وقال صالح خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، حول طرح رؤية تحليلية شاملة لمباراة الأهلي والزمالك ومستقبل التحكيم، إنه على الرغم من تراجع أداء الزمالك فإن مباراته أمام الأهلي يوم السبت خارج التوقعات وليس لها مقاييس.
فيما يتعلق بالوضع التحكيمي، اعتبر نجم الزمالك السابق، أسوأ فترة للتحكيم الحالية، قائلا: «هناك حالات تحكيمية لم أشاهدها على مدار تاريخي.. كنا ننتقد فترة الكابتن الغندور لكن يرجع أحسن».
ومن جانبه، أشاد الكابتن عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، بأداء النادي الأهلي الفترة الأخيرة وعودة الروح، مرجعا ذلك للعامل النفسي وروح الجماعة التي نجح في بثها المدير الفني كولر.
وقال الدكتور طارق الأدور، الناقد الرياضي، إن الناديين الأهلي والزمالك حدث بينهما تفاوت في المستوى منذ الموسم الماضي.
وأوضح الناقد الرياضي، أن الزمالك تفوق الموسم الماضي رغم خروج عدد من نجومه من التشكيل الأساسي كالبيع أو إصابة مثل فرجاني ساسي بسبب قدرة فيريرا المدير الفني على احتواء لاعبيه.
وتابع أن مجلس إدارة الأهلي اتخذ قرارا بنهاية الموسم الماضي يتضمن وضع كل اللاعبين في فترة راحة بسبب الإصابات التي ضربت الفريق نتيجة الإجهاد، مؤكدا أن القرار ساهم في تطور الفريق، بينما دخل فريق الزمالك في مرحلة الإجهاد حاليا.
وأشار الكابتن رضا البلتاجي، خبير التحكيم، إلى أن التحكيم يعاني أزمة، مردفا: كنا نأمل مع الخبير الأجنبي أداء أفضل.
ورأى أن هناك أخطاء تحكيمية مزعجة بالإضافة إلى مشاكل كثيرة تقابل الحكام، مطالبا رئيس لجنة الحكام مارك كلاتنبرج بمزيد من الاهتمام.
وأكد أن الجدال على أخطاء الحكام سيظل مستمرا، لافتا إلى أن الفارق بين حكام كرة القدم واليد، أن الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد رسخ قانونا «محدش يقدر يلمس الحكم على عكس حكم كرة القدم».
ورد طارق الأدور قائلا: من المستحيل أن يعدل رئيس لجنة الحكام أخطاء التحكيم في اشهر قليلة، لكن هناك حكام كبار اهتزت صورتهم بسبب أخطاءهم؛ لذلك يجب إخراج كوادر جديدة.
 




 

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