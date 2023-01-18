رضا البلتاجي: مباراة القمة المقبلة تحدد بطل الدوري.. فيديو

كشف رضا البلتاجي، الحكم السابق وخبير التحكيم، توقعاته بخصوص الفائز في لقاء القمة 125 بين فريقي الأهلي والزمالك، السبت المقبل، ومواصفات الحكم الذي يمكنه إدارة هذه المباراة.

وقال البلتاجي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إنه يتصور أن يدير لقاء الفريقين حكم غير مصري؛ مؤكدًا أن الحكام الإيطاليين هم الأفضل حول العالم في التحكيم.

واستطرد البلتاجي: «المباراة القادمة سيتحدد على ضوئها بطل الدوري؛ وفوز الأهلي بها سيُصدّر أزمات كبيرة لنادي الزمالك، وفوز الأبيض يساعده على تعديل موقفه، ولو فاز الأهلي مبروك له الدوري على مسؤوليتي، وأفضل أن يدير هذا اللقاء حكام إيطاليين».

وأشار البلتاجي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أن أي حكم مباراة قد يتأثر بضغط الجماهير، وجماهيرية اللاعب، أو يخاف من رئيس النادي، وهناك حكام يحاولون صنع توازنات أثناء إدارة اللقاء.

واستطرد رضا البلتاجي، الحكم السابق وخبير التحكيم: «محتاجين حكم قلبه ميت مبيهموش من حد، وفوز الأهلي بلقاء القمة يؤهله للفوز بالدور بالممتاز».