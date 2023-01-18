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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا خارج الحسابات؟.. الزمالك يتفاوض مع صفقات جديدة برعاية "تيجانا"

فيريرا
فيريرا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك بعض الأسماء التي تتفاوض معهم إدارة الزمالك بدون الرجوع للمدير الفني جوسفالدو فيريرا.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "هناك صفقات يتم عرضها حاليا على اسماعيل يوسف "تيجانا" مدير الكرة، وكذلك أسامة نبيه المدرب العام السابق للفريق".

وأضاف: "هل هذا تمهيد لشئ ما في الوقت القادم، وهل ذلك سيكون الأمر في صالح الزمالك؟، وعلى جماهير النادي دعم الفريق بكل قوة خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "أحمد فتوح من أفضل اللاعبين، الذين كانوا وراء تتويج الفريق بالبطولات، وتم اتهامه بتناول المخدرات، واللاعب تحدث لأول مرة وخرج عبر حسابه على انستجرام ووضح عليه الحزن والغضب إزاء تلك الاتهامات".

وزاد: "هل يجوز أن تكون هذه مشاعر طبيعية للاعب كبير مثل أحمد فتوح، اللاعب وصل لمرحلة سيئة".

أحمد فتوح الزمالك ادارة الزمالك اسماعيل يوسف اسامه نبيه على إسماعيل المقبل الإعلامي محمد شبانة

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