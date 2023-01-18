فيريرا خارج الحسابات؟.. الزمالك يتفاوض مع صفقات جديدة برعاية "تيجانا"

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك بعض الأسماء التي تتفاوض معهم إدارة الزمالك بدون الرجوع للمدير الفني جوسفالدو فيريرا.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "هناك صفقات يتم عرضها حاليا على اسماعيل يوسف "تيجانا" مدير الكرة، وكذلك أسامة نبيه المدرب العام السابق للفريق".

وأضاف: "هل هذا تمهيد لشئ ما في الوقت القادم، وهل ذلك سيكون الأمر في صالح الزمالك؟، وعلى جماهير النادي دعم الفريق بكل قوة خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "أحمد فتوح من أفضل اللاعبين، الذين كانوا وراء تتويج الفريق بالبطولات، وتم اتهامه بتناول المخدرات، واللاعب تحدث لأول مرة وخرج عبر حسابه على انستجرام ووضح عليه الحزن والغضب إزاء تلك الاتهامات".

وزاد: "هل يجوز أن تكون هذه مشاعر طبيعية للاعب كبير مثل أحمد فتوح، اللاعب وصل لمرحلة سيئة".