عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

9 ساعات عصيبة.. زيلينسكي يكشف تفاصيل تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مزيدًا من التفاصيل اليوم الأربعاء، حول عمليات الإنقاذ في موقع تحطم مروحية بروفاري، حيث ساعد معلمو رياض الأطفال والسكان المحليون في عمليات الإجلاء وساعدوا الجرحى.

واستغرقت عملية الإنقاذ أكثر من 9 ساعات، وتجري دائرة الأمن الأوكرانية تحقيقا جنائيا في الحادث، وفقا لما قاله زيلينسكي في خطابه الليلي.

وقال زيلينسكي: “شارك مئات الأشخاص في إطفاء الحريق، والبحث عن الجرحى وإنقاذهم، وتنفيذ إجراءات التحقيق الأولية، أاوجه بالشكر لرجال الإنقاذ، وضباط الشرطة، وجنود الحرس الوطني، والأطباء، وعلماء النفس، وموظفو جهاز الأمن في أوكرانيا لمشاركتهم في عملية الإنقاذ اليوم “.

إعلان صادم من روسيا بشأن اغتيال زيلينسكي

الجميع متعب.. إعلان عاجل من زيلينسكي بشأن الحرب

وأضاف: “أود أن أشكر المعلمين في روضة الأطفال في المنطقة التي تحطمت فيها المروحية. شكرا لك على أفعالك الجريئة، لإخراج الأطفال”.

وقال زيلينسكي: “أود أيضا أن أشكر السكان العاديين في بروفاري، ولا سيما السيدة ديانا والسيدة ناديا وغيرهم ممن ساعدوا الأطفال والجرحى”.

وأضاف: “تعازيّ لكل من فقد أحباءهم!”

وأكد زيلينسكي من جديد أن 25 شخصا أصيبوا في تحطم المروحية بينهم 11 طفلا وأن 14 شخصا قتلوا بينهم طفل.

أوكرانيا زيلينسكي تحطم مروحية الحرس الوطني بروفاري تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب برونو سافيو

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من تركيا بشأن انضمام السويد وفنلندا لـ الناتو

متجهة إلى دولة عربية .. سفن شحن الحبوب تغادر موانئ أوكرانيا

البيت الأبيض: أمريكا ليست على علم بأسباب تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني

إعلان صادم من روسيا بشأن اغتيال زيلينسكي

تونس.. النيابة تجمد حسابات بنكية لـ101 شخص بينهم قيادات بحركة النهضة

الفيدرالي الأمريكي كلمة السر.. تراجع كبير في أسعار الذهب عالميا

المبعوث الأمريكي للمناخ يثير جدلا واسعا في دافوس بخطابه "الساخر"

تحرك عاجل من السلطات الفرنسية لمواجهة أكبر إضراب عام

ترشيحاتنا

أخبار الفن | ممثلة ببدلة الرقص .. ياسين التهامي بطل في ستّهم

ميدو يكشف كواليس مكالمة وزير الرياضة لدعم الإسماعيلي

بعد التعادل مع طلائع الجيش | ميدو يوجه رسالة لجماهير الإسماعيلي

9 ساعات عصيبة.. زيلينسكي يكشف تفاصيل تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني

كارت الخبز مسبق الدفع .. 10 معلومات عن سعر رغيف العيش الجديد 2023

فيريرا خارج الحسابات؟.. الزمالك يتفاوض مع صفقات جديدة برعاية "تيجانا"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جريء وتاتو .. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل | شاهد

بملابس غريبة.. أصالة تصدم متابعيها في أحدث إطلالة| شاهد

الصيام في الحر والا البرد.. موعد شهر رمضان فلكيًا وأول أيامه

إللي بتعرف ترقص .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا أمام الفرن

فيديو

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ