9 ساعات عصيبة.. زيلينسكي يكشف تفاصيل تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني

قدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مزيدًا من التفاصيل اليوم الأربعاء، حول عمليات الإنقاذ في موقع تحطم مروحية بروفاري، حيث ساعد معلمو رياض الأطفال والسكان المحليون في عمليات الإجلاء وساعدوا الجرحى.

واستغرقت عملية الإنقاذ أكثر من 9 ساعات، وتجري دائرة الأمن الأوكرانية تحقيقا جنائيا في الحادث، وفقا لما قاله زيلينسكي في خطابه الليلي.

وقال زيلينسكي: “شارك مئات الأشخاص في إطفاء الحريق، والبحث عن الجرحى وإنقاذهم، وتنفيذ إجراءات التحقيق الأولية، أاوجه بالشكر لرجال الإنقاذ، وضباط الشرطة، وجنود الحرس الوطني، والأطباء، وعلماء النفس، وموظفو جهاز الأمن في أوكرانيا لمشاركتهم في عملية الإنقاذ اليوم “.

وأضاف: “أود أن أشكر المعلمين في روضة الأطفال في المنطقة التي تحطمت فيها المروحية. شكرا لك على أفعالك الجريئة، لإخراج الأطفال”.

وقال زيلينسكي: “أود أيضا أن أشكر السكان العاديين في بروفاري، ولا سيما السيدة ديانا والسيدة ناديا وغيرهم ممن ساعدوا الأطفال والجرحى”.

وأضاف: “تعازيّ لكل من فقد أحباءهم!”

وأكد زيلينسكي من جديد أن 25 شخصا أصيبوا في تحطم المروحية بينهم 11 طفلا وأن 14 شخصا قتلوا بينهم طفل.